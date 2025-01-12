Россияне могут бить КАБами по Днепропетровщине: какие громады в опасности

Жителей области предупредили об угрозе.

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Российские КАБы достают до Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, deepstate

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Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км

Враг может обстреливать Днепропетровскую область управляемыми авиабомбами

Российские оккупанты подходят все ближе к административной границе Днепропетровской области. Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области), передает ресурс Deep State.

По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, на этом расстоянии враг может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по приграничным громадам Днепропетровщины с территории Донецкой области.

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Он выделил громады, которые попадают в зону повышенного риска, в частности:

Великомихайловская;

Маломихайловская;

Новопавловская;

Межевская;

Покровская;

Петропавловская;

Васильковская.

"Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления.", - написал глава ДОР.

Он также призвал жителей указанных громад следить за сигналами воздушной тревоги и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Кроме того, глава громады Николай Гаврилов в комментарии для Telegram-канала ДнепрТѴ сообщил, что 11 января российские войска совершили атаку на Днепропетровскую область, сбросив две управляемые авиабомбы (КАБ) на территорию Новопавловской громады.

В результате удара один человек получил ранения средней степени тяжести, но его жизни ничего не угрожает. Еще несколько жителей громады получили легкие ранения.

КАБ / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Недавно двое военнослужащих, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении, в частности командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов рассказали, что армия страны-агрессора России хочет приблизиться к Днепропетровщине, поэтому штурмует Покровск не в лоб, а пытается обойти город с юга на запад.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что сейчас россияне провели ротацию и перебросили на Покровское и Кураховское направления свежие силы. По его словам, враг сосредоточил более 150 тысяч личного состава. Это максимальные силы, которые они смогли привлечь на этих направлениях вместе с Времовским.

Как писал Главред, российские оккупационные войска избегают прямого штурма городов Покровск и Мирноград, вместо этого пытаясь обойти их, чтобы избежать интенсивных боев. Спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов отметил, что россияне избегают лобовых атак, выбирая маршрут через малые населенные пункты, преимущественно к югу от городов.

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