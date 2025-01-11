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Стянули 150 тысяч солдат: стали известны жесткие планы РФ на Курахово и Покровск

Юлия Закрепа
11 января 2025, 20:58обновлено 11 января, 21:47
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Российские оккупационные войска пытаются продвигаться в сторону Константинополя.
Стянули 150 тысяч солдат: стали известны жесткие планы РФ на Курахово и Покровск
Где самая тяжелая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы Тимочко:

  • РФ может перерезать логистику ВСУ на Кураховском направлении
  • Под угрозой Кураховское водохранилище и Кураховская ТЭЦ
  • Россияне перебросили на два направления свежие силы

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что вопрос захвата Курахово россиянами остается нерешенным. Об оккупации города пока не заявляли даже российские пропагандистские каналы. Впрочем ситуация здесь действительно сложная.

"Для россиян важно не только занять Курахово, но и взять под контроль Кураховское водохранилище и Кураховскую ТЭЦ, а также перерезать логистику Вооруженным Силам на Кураховском направлении", - рассказал военный в эфире "Еспресо".

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Он добавил, что российские оккупационные войска пытаются продвигаться в сторону Константинополя. В частности украинские защитники фиксируют попытки россиян перейти дамбу и взять под контроль территорию возле Тернов и Сухих Ялов. Оккупанты также продвигаются вдоль русла реки Волчья.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

"Они стремятся перекрыть дорогу из Запорожья в Донецк, которая является одной из основных для поставки оружия и военной поддержки на Кураховское и Времовское направления", - пояснил Тимочко.

По его словам, сейчас россияне провели ротацию и перебросили на Покровское и Кураховское направления свежие силы.

"Они сосредоточили более 150 тысяч личного состава. Это максимальные силы, которые они смогли задействовать на этих направлениях вместе с Времовским. Они будут пытаться перерезать логистические маршруты в Покровск, чтобы отрезать город от поставок вооружения Силам обороны, расширить плацдарм на западной части города, однако на восточной им это не удастся", - отметил военный.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Иван Тимочко добавил, что расширение наступательных действий будет нелегкой задачей для россиян, потому что на этом направлении им придется преодолеть большие территории, в частности Мирноград.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стала известна главная цель Путина на Покровск. Иван Тимочко рассказал, что россияне не перестают штурмовать украинские позиции на Донецком направлении. Враг, вероятно, имеет целью продвинуться к Покровску, чтобы захватить этот город.

Российские оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Временки. Донецкая областная прокуратура установила российские подразделения, которые расстреляли украинских военнопленных возле Временки в Донецкой области 3 января. Расстрел стал первым подобным преступлением, которое зафиксировано в 2025 году.

Российская армия пытается прорваться к важному городу в Донецкой области. Сложная ситуация не только в районе Покровска, но и города Мирноград. Юрий Третьяк заявил, что на сегодня враг ежедневно обстреливает город и пытается прорвать оборону ВСУ в окрестностях.

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