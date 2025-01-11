'Придется отходить': в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

Украинские военные сдерживают наступление российских оккупантов, и держат оборону возле ТЭЦ на западной окраине города.

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Какая ситуация в Курахово / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Главные тезисы Гетмана:

ВСУ держат под контролем ТЭЦ на западной окраине Курахово

Что произойдет, если оккупанты прорвутся к ТЭЦ

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны, Алексей Гетьман сообщил, что часть города Курахово еще контролируется нашими войсками.

Майор запаса также сообщил, что ТЭЦ на западной окраине города находится под контролем ВСУ.

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"Поэтому враг еще не захватил полностью этот город, но к этому все, к сожалению, идет. И скорее всего нам придется отойти, потому что ситуация не очень удобная", - отметил аналитик.

По словам Гетьмана, украинские защитники уже находятся в полуокружении. Поэтому, если врага не удастся задержать врага возле ТЭЦ, то придется отходить из Курахово.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация в Курахово - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что россияне прорвались в Торецке и Курахово. В OSINT-проекте DeepState также сообщили, что на Кураховском направлении россияне продвинулись возле населенного пункта Шевченко, Янтарного, Разлива, а также в самом Курахово. Ситуация на фронте тяжелая.

Россияне объявили о захвате Курахово, однако в ВСУ сделали резкое заявление. Уже несколько недель там продолжаются ожесточенные городские бои и значительная часть города остается разрушенной. Минобороны РФ сообщило, что их войска якобы полностью взяли под контроль Курахово.

11 января аналитики DeepState сообщили, что армия РФ оккупировала Курахово. Кроме этого, согласно данным, оккупанты продвинулись возле Андреевки, Соленого и Новоселки в Донецкой области. Также известно, что российские оккупационные войска имели продвижение в Донецкой и Курской областях.

Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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