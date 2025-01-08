'Некоторые наши позиции разрушены': тревожное заявление ВСУ о продвижении РФ

Продолжаются интенсивные боевые действия, враг штурмует позиции украинских защитников.

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Наибольшее количество боестолкновений произошло под Покровском

Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников

За минувшие сутки, 7 января 2025 года, наибольшее количество боестолкновений произошло на Покровском направлении, армия страны-оккупанта РФ проводила наступательные действия в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Сухой Яр, Зеленое, Новый Труд.

Также враг штурмовал позиции украинских защитников в Лисовке, Даченском, Шевченко, Нововасильевке и Петропавловском. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление, говорится в сообщении пресс-центр ОСГВ "Хортица".

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На Харьковском направлении штурмовые группы противника безуспешно пытались проводить штурмовые действия в районе Тихого. Для перемещения личного состава применил бронетехнику.

На Купянском направлении враг атаковал неподалеку Голубовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении также продолжались интенсивные боевые действия. Противник атаковал позиции Сил обороны в районе Первомайского, Надии, Чернещины, Тернов и в Макеевке.

На Сиверском направлении враг проводил штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка. Успеха не имел, ухудшения тактического положения не допущено.

"На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яре, в районе Ступочек и в Торецке. При проведении наступательных действий в городской застройке враг активно применял ударные БПЛА. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции подверглись разрушению. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в Курахово и в районах Дачного и Янтарного: продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

"На Времевском направлении украинские защитники противостоят атакам противника в районах Константинопольского, Новоселка, Разлив и Времевка. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в наши боевые порядки", - добавили в ОСГВ "Хортица".

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ хочет окружить Покровск. С конца декабря 2024 года российская армия активизировала наступательные операции на Покровском направлении.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов.

Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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