Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Некоторые наши позиции разрушены": тревожное заявление ВСУ о продвижении РФ

Алексей Тесля
8 января 2025, 09:49
150
Продолжаются интенсивные боевые действия, враг штурмует позиции украинских защитников.
'Некоторые наши позиции разрушены': тревожное заявление ВСУ о продвижении РФ
ВСУ дают отпор оккупантам РФ / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Важно:

  • Наибольшее количество боестолкновений произошло под Покровском
  • Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников

За минувшие сутки, 7 января 2025 года, наибольшее количество боестолкновений произошло на Покровском направлении, армия страны-оккупанта РФ проводила наступательные действия в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Сухой Яр, Зеленое, Новый Труд.

Также враг штурмовал позиции украинских защитников в Лисовке, Даченском, Шевченко, Нововасильевке и Петропавловском. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление, говорится в сообщении пресс-центр ОСГВ "Хортица".

видео дня

На Харьковском направлении штурмовые группы противника безуспешно пытались проводить штурмовые действия в районе Тихого. Для перемещения личного состава применил бронетехнику.

На Купянском направлении враг атаковал неподалеку Голубовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении также продолжались интенсивные боевые действия. Противник атаковал позиции Сил обороны в районе Первомайского, Надии, Чернещины, Тернов и в Макеевке.

На Сиверском направлении враг проводил штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка. Успеха не имел, ухудшения тактического положения не допущено.

"На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яре, в районе Ступочек и в Торецке. При проведении наступательных действий в городской застройке враг активно применял ударные БПЛА. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции подверглись разрушению. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в Курахово и в районах Дачного и Янтарного: продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

"На Времевском направлении украинские защитники противостоят атакам противника в районах Константинопольского, Новоселка, Разлив и Времевка. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в наши боевые порядки", - добавили в ОСГВ "Хортица".

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ хочет окружить Покровск. С конца декабря 2024 года российская армия активизировала наступательные операции на Покровском направлении.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов.

Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.

Больше новостей:

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ война на Донбассе война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Удары ракетами и дронами: ВСУ взрывают штабы РФ на Курщине – Forbes

Удары ракетами и дронами: ВСУ взрывают штабы РФ на Курщине – Forbes

10:44Украина
"Некоторые наши позиции разрушены": тревожное заявление ВСУ о продвижении РФ

"Некоторые наши позиции разрушены": тревожное заявление ВСУ о продвижении РФ

09:49Украина
США готовят план обороноспособности Украины: в Пентагоне раскрыли детали

США готовят план обороноспособности Украины: в Пентагоне раскрыли детали

09:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

Китайский гороскоп на завтра 8 января: Обезьянам - споры и крики, Лошадям - угрюмый день

Китайский гороскоп на завтра 8 января: Обезьянам - споры и крики, Лошадям - угрюмый день

Гороскоп на завтра 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

Гороскоп на завтра 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

Последние новости

10:48

"Курахово мы потеряли, это факт": военный назвал проблемы ВСУ на Донбассе

10:46

Не Покровск: враг пытается прорваться к важному городу в Донецкой области - МВА

10:44

Удары ракетами и дронами: ВСУ взрывают штабы РФ на Курщине – Forbes

10:38

Предательница Лолита Милявская собралась замуж за миллиардера - детали

10:10

Снег и мороза возвращаются: синоптик назвала даты

Соглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - РябцевСоглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - Рябцев
10:00

Судьи Мастер-шеф поменялись одеждой: Ярославский шикарен в кителе Мартыновской

09:49

"Некоторые наши позиции разрушены": тревожное заявление ВСУ о продвижении РФ

09:47

США готовят план обороноспособности Украины: в Пентагоне раскрыли детали

09:31

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
09:10

Что будет с Константиновкой в случае успеха РФ под Торецком: прогноз ISW

09:07

Потап уже долгое время не выходит на связь - последние его слова

08:45

Трамп не обещал остановить войну за 6 месяцев: что на самом деле сказал политик

08:16

Неожиданно даже для Путина: генерал оценил наступление ВСУ в Курской области

08:05

"Добро пожаловать домой": беглец Влад Яма ошеломил заявлением

07:51

Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState обновили карту боев

07:04

В Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки дронов: вспыхнул сильный пожар

06:10

Новое интервью Зеленского вызвало истерическую реакцию в Москвемнение

05:52

Гороскоп на завтра 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти ботинок

04:56

Главный удар ВСУ в Курской области еще впереди: аналитик удивил прогнозом

Реклама
04:30

Как варить манку на молоке: самый простой рецепт за 5 мин с идеальным результатомВидео

04:08

Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснениеВидео

03:31

Чтобы избежать плесени и конденсата: какой должна быть температура в комнате

03:05

В дом придет несчастье: что нельзя варить и пить 8 января - приметы

03:01

"Махнуть рукой на Украину": неожиданный прогноз насчет встречи Трампа с Путиным

02:40

Сколько будет 9 плюс 2: хитрая математическая головоломка

01:58

Положительный сигнал: Подоляк о переносе визита представителя Трампа в Украину

01:30

Бывшая Бруклина Бекхэма после каминг-аута обручилась с возлюбленной-моделью

01:14

"Самые кайфовые девочки": певица Руслана показала яркую маму-кокетку

01:00

Враг прорвал оборону ВСУ на Лиманском направлении - детали

00:24

Алина Гросу привезла мужа-россиянина в Украину

00:13

Фицо снова набросился на Украину с обвинениями: в чем причина

00:04

РФ оккупировала почти все Курахово: в DeepState раскрыли ситуацию в городе

07 января, вторник
23:55

Сухость, ломкость, тусклость: что делать, если волосы как солома

23:25

Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал "нужные" результаты в 2025 годуВидео

23:05

Дроны летают как "рои пчел": РФ стирает обстрелами свои села на Курщине - ВСУ

22:41

Вызывает много споров: что означает дорожный знак с велосипедом и стрелкой

22:21

"Это очень неприятно": Тарас Цымбалюк попал в скандал - что произошло

22:14

Авто или автобус: кто должен уступить дорогу

22:09

Угроза вторжения белорусских войск в Украину: в ЦПД прокомментировали ситуацию

Реклама
22:09

Друг Меган Маркл поделился личными подробностями о ее дочери Лилибет

22:07

Интервью Трампа и 2 сценария для РФ на 2025 год: главные новости Украины (дайджест)

22:01

Пользователям Instagram и Facebook нужно готовиться: Цукерберг анонсировал изменения

21:58

США хотят объявить "финальный" пакет военной помощи Украине: известна дата

21:54

"Никогда не будет как прежде": Дмитрий Ступка потрясен от жизни в США

21:35

Оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Времевки: в прокуратуре сделали заявление

21:29

Баня, селедка: Ирину Шейк поздравили кринжовым тортом в духе террор-родины - РФ

21:17

Конец войны и "тайная сделка" между США и Россией: главное из интервью Трампа

21:14

Избили и силой запихнули в бус: Лубинец отреагировал на скандал с ТЦК во Львове

21:10

День рождения мамы: чем удивить и что подарить самому родному человеку

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять