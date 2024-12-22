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Десант на Днепр и попытка атаки в сторону Херсона: Братчук раскрыл планы РФ

Андрей Ганчук
22 декабря 2024, 08:58
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Враг пойдет на новые штурмы в Херсонской области, считает Сергей Братчук.
Войска РФ, Херсонская область
Российские войска не смогут форсировать Днепр - военный / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ (иллюстративное фото), DeepState

Что сказал Братчук:

  • Ситуация на правобережье Херсонщины под контролем ВСУ
  • Наблюдается активизация РФ на левобережье Херсонщины
  • Войска РФ повторно попытаются форсировать Днепр

Украинская армия полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов. Враг не сможет переправиться через Днепр, но будет продолжать свои попытки. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

В эфире Freedom он рассказал, что россиянам в силу ряда причин не удастся форсировать Днепр.

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"Россияне же понимают, что их попытки штурма Днепра – это билет в один конец. Поэтому и проблемы с дисциплиной, и отсутствие мотивации. Ну какая может быть мотивация, когда ты идешь к берегу, не успеешь даже сесть в лодку, и тебя уничтожают Силы обороны Украины? Более того, увеличилось количество отказников идти именно в штурмовые действия и пытаться форсировать реку. Они все прекрасно понимают, что Днепр для них – это смерть. Поэтому у них много отказников, и это для российского командования реальная проблема", - объяснил Братчук.

Впрочем, он добавил, что военное командование РФ продолжит гнать захватчиков в новые штурмы. Оккупанты восстанавливаются после ответных ударов ВСУ, однако по-прежнему наблюдается их активизация на левом берегу Днепра.

"Те же самые ротации, подготовки, вполне вероятно, новых диверсионно-разведывательных групп, штурмовых групп. Понятно, что попытки зайти на острова россияне в ближайшее время не оставят, они будут пытаться это делать. Но это понимают и Силы обороны Украины, которые будут действовать соответственно", - подчеркнул Сергей Братчук.

Что происходит в Херсонской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, 20 декабря войска РФ запустили по Херсону около 1000 снарядов за 40 минут.

Прилеты были зафиксированы во всех районах города. В результате вражеских действий пострадали люди, были повреждены дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Обстрел Херсона был связан с попытками оккупантов занять район Антоновского моста (район Наири), писал "Николаевский Ванек" в своем Telegram-канале. ВСУ нанесли ответный удар по российским штурмовым группам.

Войска РФ активизировались на Херсонском направлении, сообщал президент Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинская армия отразила попытки вражеских движений.

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Что известно о деоккупации Херсона?

Деоккупация города завершила блестящую Херсонскую наступательную операцию, в результате которой подразделения Сил обороны Украины продвинулись на расстояние до 40 километров, освободили территорию площадью до 5700 км2 и освободили до 211 населенных пунктов, включая областной центр - город Херсон.

Наступление на Херсонском направлении было начато 29 августа 2022 накануне Харьковской наступательной операции, пишет АрмияИнформ.

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