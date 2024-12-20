Войска РФ активизировались на Херсонском направлении: Зеленский раскрыл детали

20 декабря российские оккупанты совершили массовый обстрел города Херсон.

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ВСУ отразили атаки оккупантов на Херсонщине - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Главное из заявления Зеленского:

Оккупанты активизировались на Херсонском направлении

ВСУ отбили атаки РФ на Херсонщине

Военные КНДР понесли серьезные потери в Курской области

Оккупационные войска агрессора России совершили массированный обстрел города Херсона и активизировали свои усилия на Херсонском направлении. Силы обороны отбили вражеские атаки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня россияне совершили очередной варварский обстрел Херсона. Видим активизацию оккупанта на Херсонском направлении. Я хотел бы поблагодарить боевые подразделения, которые стоят на защите наших позиций, отбили там попытки российских движений", - рассказал Зеленский в ходе своего видеообращения в пятницу, 20 декабря. видео дня

Курское направление

Силы обороны Украины в Курской области все больше ликвидируют северокорейских военных.

"Это показательно, что Россия пытается выдать этих северокорейских солдат за представителей национальных сообществ, живущих на территории самой России. Это полное пренебрежение Москвы к коренным народам и к самим корейцам также", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Как сообщал Главред, Россия 20 декабря запустила по Херсону около 1000 снарядов за 40 минут, говорили в Херсонской ОВА. Прилеты фиксировались во всех районах города. Пострадали люди, повреждены дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

ВСУ в Курской области выбили из боев несколько сотен северокорейцев, заявили в Пентагоне. Информацию сообщил генерал-майор Пэт Райдер во время брифинга.

Войска РФ продвигаются на Покровском направлении, в городе Покровск скоро начнутся бои, сказал танкист 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Цыган". До Покровска оккупантам осталось ориентировочно 6 километров.

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Что известно о деоккупации Херсона? Деоккупация города завершила блестящую Херсонскую наступательную операцию, в результате которой подразделения Сил обороны Украины продвинулись на расстояние до 40 километров, освободили территорию площадью до 5700 км2 и освободили до 211 населенных пунктов, включая областной центр - город Херсон. Наступление на Херсонском направлении было начато 29 августа 2022 накануне Харьковской наступательной операции, пишет АрмияИнформ.

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