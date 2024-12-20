Уничтожены сотни северокорейцев: Пентагон раскрыл потери КНДР на Курщине

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер рассказал о потерях войск КНДР.

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Названы потери КНДР в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В США озвучили данные о потерях северокорейских военных

Несколько сотен военных потеряли силы КНДР

Министерство обороны США озвучило свежие данные о потерях северокорейских военных в результате участия в боях в Курской области.

Детали раскрыл представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер во время брифинга, сообщает Радио Свобода.

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"Я бы сказал, что на данном этапе, по нашим оценкам, несколько сотен потеряли силы КНДР, которые варьируются от убитых в бою до раненых. Я не буду делать разбивку (на раненых или погибших), но несколько сотен", - сказал он.

/ Инфографика: Главред

Отметим, что по данным разведки Южной Кореи, по меньшей мере 100 солдат Северной Кореи, дислоцированных в России, были убиты, еще тысяча - получили ранения во время боев с украинскими силами в Курской области России. Сеул также заявил о признаках того, что КНДР готовится к дополнительному развертыванию своих сил для помощи России, несмотря на потери.

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Ранее сообщалось о том, что южнокорейский депутат Ли Сон Квен, ссылаясь на разведданные, заявил, что в Курской области было убито около 100 северокорейских военных, воюющих на стороне России, а еще примерно 1000 солдат получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне сжигают лица убитых солдат из КНДР. Украинская разведка зафиксировала более 12 тысяч северокорейских военных, привлеченных к войне на стороне России.

Как сообщал ранее Главред, потери среди солдат КНДР на Курском направлении превысили 200 человек. Российские командиры не ценят жизнь северокорейских военных и часто бросают их в пехотные штурмы без надлежащей подготовки.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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