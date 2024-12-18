Счет идет на сотни: в ЦПД озвучили потери военных КНДР в боях на Курщине

Репутация Ким Чен Ына, которую строили в течение многих лет, сейчас страдает от командиров российской армии.

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Коваленко озвучил потери армии КНДР на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

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Россияне не ценят жизни солдат КНДР

Армия РФ пытается скрыть потери северокорейских военных

Количество потерь среди солдат КНДР на Курском направлении превысило 200 человек. Об этом пишет глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram.

По словам Коваленко, российские командиры не ценят жизнь северокорейских солдат и даже недовольны их присутствием из-за незнания языка. В связи с этим северокорейских солдат бросают в пехотные штурмы с посадок, иногда вместе с россиянами.

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"КНДРовцы сейчас имеют потери убитыми и ранеными. В общем, по состоянию на сейчас, убитых и раненых уже более 200 человек. Несмотря на попытки россиян скрыть неудачи корейцев путем быстрой эвакуации, видео ударов по военным КНДР, их неудачи и их трупы уже есть в паблике. Также появляются кадры из госпиталей", - пишет глава ЦПД.

Он добавил, что информация о неудачах армии диктатора Ким Чен Ына все чаще освещается в азиатских и западных медиа.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на СБУ, Силы обороны Украины наносят серьезные потери подразделениям РФ и Северной Кореи на территории Курской области. Только за несколько дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.

Недавно генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что РФ может привлечь солдат КНДР к боевым действиям на востоке Украины, однако пока российский диктатор еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

При этом представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что решение страны-агрессора России и Северной Кореи привлекать военных КНДР для участия в боевых действиях непосредственно на территории Украины будет расцениваться Штатами, как усиление эскалации. Он также добавил, что северокорейские военные сейчас являются законными целями ВСУ на Курщине и, соответственно, в случае эскалации будут законными целями на территории Украины.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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