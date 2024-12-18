Счет идет на сотни: в ЦПД озвучили потери военных КНДР в боях на Курщине

Коротко:
- Россияне не ценят жизни солдат КНДР
- Армия РФ пытается скрыть потери северокорейских военных
Количество потерь среди солдат КНДР на Курском направлении превысило 200 человек. Об этом пишет глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram.
По словам Коваленко, российские командиры не ценят жизнь северокорейских солдат и даже недовольны их присутствием из-за незнания языка. В связи с этим северокорейских солдат бросают в пехотные штурмы с посадок, иногда вместе с россиянами.
"КНДРовцы сейчас имеют потери убитыми и ранеными. В общем, по состоянию на сейчас, убитых и раненых уже более 200 человек. Несмотря на попытки россиян скрыть неудачи корейцев путем быстрой эвакуации, видео ударов по военным КНДР, их неудачи и их трупы уже есть в паблике. Также появляются кадры из госпиталей", - пишет глава ЦПД.
Он добавил, что информация о неудачах армии диктатора Ким Чен Ына все чаще освещается в азиатских и западных медиа.
Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на СБУ, Силы обороны Украины наносят серьезные потери подразделениям РФ и Северной Кореи на территории Курской области. Только за несколько дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.
Недавно генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что РФ может привлечь солдат КНДР к боевым действиям на востоке Украины, однако пока российский диктатор еще не принял окончательного решения по этому вопросу.
При этом представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что решение страны-агрессора России и Северной Кореи привлекать военных КНДР для участия в боевых действиях непосредственно на территории Украины будет расцениваться Штатами, как усиление эскалации. Он также добавил, что северокорейские военные сейчас являются законными целями ВСУ на Курщине и, соответственно, в случае эскалации будут законными целями на территории Украины.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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