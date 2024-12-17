Отправка войск КНДР в Украину: в США предупредили о возможной эскалации

Северокорейские войска являются законными целями для ВСУ, ведь они уже вступили в войну.

https://glavred.info/world/otpravka-voysk-kndr-v-ukrainu-v-ssha-predupredili-o-vozmozhnoy-eskalacii-10623038.html Ссылка скопирована

США будут усиливать Украину на фоне риска эскалации / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная бригада, скриншот

Что сказал Миллер:

Пересечение военных КНДР границы с Украиной будет эскалацией войны

Северокорейские войска в РФ уже несут потери

Штаты усиливают обороноспособность Украины

Решение страны-агрессора России и Северной Кореи задействовать военных КНДР для участия в боевых действиях непосредственно на территории Украины будет расцениваться Штатами, как усиление эскалации.

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он также добавил, что северокорейские военные сейчас являются законными целями ВСУ на Курщине и, соответственно, в случае эскалации будут законными целями на территории Украины.

видео дня

"Они вступили в войну, и они, как таковые, являются комбатантами и являются законными целями для украинских военных", - подчеркнул он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Представитель Госдепа подчеркнул, что пересечение границы с Украиной силами из КНДР будет эскалацией не только со стороны правительства России, но и со стороны правительства Северной Кореи, которая направила свои войска в РФ.

Миллер добавил, что на фоне привлечения войск КНДР в боевых действиях против Украины США уже делают шаги для усиления обороноспособности Украины и будут продолжать работать в этом направлении.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Напомним, аналитики ISW сообщали, что силы КНДР имеют большие потери и плохо коммуницируют с российскими оккупантами на Курщине, что подрывает военные операции РФ.

Ранее также в ЦПД рассказали, что Россия бросает в бой военнослужащих из КНДР без какой-либо поддержки бронированной техники. Тактика врага заключается в том, что северокорейские военные накапливают свои силы в посадках, после чего их гонят на штурм.

Такая тактика противника, как писал Главред, приводит к тому, что подразделения армии КНДР несут значительные потери в боях на Курщине. Сейчас Россия пытается компенсировать эти потери и доукомплектовать войска.

Другие новости:

Кто такой Мэтью Миллер? Мэтью Миллер - американский государственный служащий, который сейчас занимает должность пресс-секретаря Государственного департамента США. Будучи давним специалистом по связям с общественностью Демократической партии, он ранее работал в администрации Обамы и участвовал в нескольких президентских кампаниях Демократической партии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред