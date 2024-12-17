Дал приказ применять химоружие против ВСУ: в Москве подорвали генерала ВС РФ

Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что объявила подозрение российскому генералу Игорю Кириллову.

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Игорь Кириллов погиб в Москве / Коллаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

Кратко:

В Москве прогремел взрыв

Погиб топ-генерал армии РФ

Накануне СБУ заочно объявила подозрение Кириллову

В столице станы-агрессора РФ в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила генералу о подозрении.

"В результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Также погиб и его помощник Илья П.", - сообщает российский Telegram-канал Baza.

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По словам очевидцев, взрыв раздался, когда мужчины выходили из дома на Рязанском проспекте.

"Вероятнее всего, взрывное устройство было вмонтировано в самокат, стоявший у дома", - добавили на канале.

Взрывчатка вероятно была в самокате / Фото: t.me/bazabazon

В Следственном комитете РФ подтвердили инцидент и заявили о возбуждении уголовного дела.

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник", — говорится в сообщении.

Игорь Кириллов получил подозрение от СБУ / t.me/SBUkr

Накануне Служба безопасности сообщила, что объявила подозрение российскому генералу, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины. В сообщении говорится именно о генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.

"По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов.

В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.

В течение полномасштабного вторжения РФ в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более 2 тысяч военных Сил обороны с различными степенями химического отравления", – сообщили в СБУ.

Как сообщал Главред, в Одессе Служба безопасности Украины совместно с ГБР нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки РФ. Задержаны руководитель группы и его помощник, которые планировали захватить власть в Одесской области.

Также контрразведка СБУ разоблачила организатора схем для уклонистов на сотрудничестве с ФСБ РФ. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в августе нынешнего года, когда он в ластах пытался переплыть участок реки Днепр на границе с Беларусью, чтобы затем добраться в РФ.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает Википедия.

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