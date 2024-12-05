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Пытался переплыть Днепр в ластах: СБУ задержала агента ФСБ

Виталий Кирсанов
5 декабря 2024, 15:01
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По информации СБУ, 52-летний злоумышленник целенаправленно срывал мобилизацию в Украине.
СБУ, агент ФСБ
Организовал схему для уклонистов / коллаж: Главред, фото: пресс-служба СБУ

В чем обвиняют фигуранта в СБУ:

  • Находился в контакте с представителями российской спецслужбы
  • Предоставлял военнообязанным инструкции по избежанию призыва
  • Агент разведывал участки украинской госграницы

Контрразведка СБУ разоблачила организатора схем для уклонистов на сотрудничестве с ФСБ РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в августе нынешнего года, когда он в ластах пытался переплыть участок реки Днепр на границе с Беларусью, чтобы затем добраться в РФ.

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В ходе расследования следователи СБУ получили доказательства, что фигурант находился в контакте с представителями российской спецслужбы, целенаправленно срывал мобилизацию в Украине и после побега в Россию планировал участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ.

Фигурантом оказался 52-летний житель Житомирской области, экс-представитель запрещенной партии Держава, которого дистанционно завербовала российская спецслужба.

"По указанию ФСБ агент администрировал существующие, а затем создал сеть новых Telegram-каналов, в которых предоставлял военнообязанным подробные инструкции по избежанию призыва. В частности, он предлагал уклонистам бежать в Россию через заранее подготовленные маршруты "в обход" контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении.

Чтобы разработать пути побега через лесные тропы или водоемы, агент разведывал соответствующие участки госграницы, обозначал их на картах и направлял своим клиентам.

После бегства в Россию мужчина планировал участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ. В прямых эфирах российских пропагандистов он якобы от имени рядовых граждан Украины должен был дискредитировать государственные институты нашей страны.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Материалы дела направлены в суд. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кто из мужчин может выезжать из Украины в военное время - последние новости

Ранее Главред рассказывал, кто может выехать из Украины в военное время - кого из мужчин выпускают за границу. После 24 февраля 2022 года свободное пересечение границы мужчинами ограничено в связи с продолжающимися мобилизационными мероприятиями. Однако существует целый список мужчин, которые могут выехать из Украины даже в условиях военного положения.

Также ранее в ГПСУ объяснили, могут ли пограничники требовать документы с ТЦК об отсрочке у мужчин. В Украине увеличились случаи выявления их подделки и фальсификации документов, поэтому пограничники тщательно их проверяют.

Ранее в ГПСУ объяснили, могут ли военнообязанные женщины пересекать границу. Обновление военно-учетных данных при выезде из Украины у военнообязанных женщин проверять не будут, рассказал Андрей Демченко.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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