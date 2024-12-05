Пытался переплыть Днепр в ластах: СБУ задержала агента ФСБ

По информации СБУ, 52-летний злоумышленник целенаправленно срывал мобилизацию в Украине.

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Организовал схему для уклонистов / коллаж: Главред, фото: пресс-служба СБУ

В чем обвиняют фигуранта в СБУ:

Находился в контакте с представителями российской спецслужбы

Предоставлял военнообязанным инструкции по избежанию призыва

Агент разведывал участки украинской госграницы

Контрразведка СБУ разоблачила организатора схем для уклонистов на сотрудничестве с ФСБ РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в августе нынешнего года, когда он в ластах пытался переплыть участок реки Днепр на границе с Беларусью, чтобы затем добраться в РФ.

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В ходе расследования следователи СБУ получили доказательства, что фигурант находился в контакте с представителями российской спецслужбы, целенаправленно срывал мобилизацию в Украине и после побега в Россию планировал участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ.

Фигурантом оказался 52-летний житель Житомирской области, экс-представитель запрещенной партии Держава, которого дистанционно завербовала российская спецслужба.

"По указанию ФСБ агент администрировал существующие, а затем создал сеть новых Telegram-каналов, в которых предоставлял военнообязанным подробные инструкции по избежанию призыва. В частности, он предлагал уклонистам бежать в Россию через заранее подготовленные маршруты "в обход" контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении.

Чтобы разработать пути побега через лесные тропы или водоемы, агент разведывал соответствующие участки госграницы, обозначал их на картах и направлял своим клиентам.

После бегства в Россию мужчина планировал участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ. В прямых эфирах российских пропагандистов он якобы от имени рядовых граждан Украины должен был дискредитировать государственные институты нашей страны.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Материалы дела направлены в суд. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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