Могут ли военнообязанные женщины пересекать границу: в ГПСУ удивили заявлением

Обновление военно-учетных данных при выезде из Украины у военнообязанных женщин проверять не будут, рассказал Андрей Демченко.

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ГПСУ уточнила правила пересечения границы для граждан / Коллаж: Главред, фото: dpsu.gov.ua, УНИАН, Генеральный штаб ВСУ

Пограничники не будут проверять у военнообязанных женщин, обновили ли те военно-учетные данные при выезде из страны. Они имеют право пересекать границу. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что мужчины, которые имеют право на выезд за границу, обязательно должны иметь военно-учетный документ. Он может быть в бумажной или электронной форме.

"Относительно категории женщин, то еще раз отмечу, что ограничение на границе касается только мужчин - граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Другие категории, женщины, юноши, они не ограничены в праве пересечения границы", - пояснил он. видео дня

В то же время Демченко отметил, что с 1 августа женщин-медиков, которые не обновили свои данные, могут штрафовать. Однако это будут делать не пограничники, они также не будут останавливать женщин для проверки обновления данных.

Кроме этого, по словам спикера, во время действия военного положения студенты не могут пересекать границу.

"Студенты не подпадают под правила пересечения границы вообще. Им не разрешено покидать пределы Украины на время действия военного положения. Кроме небольшой категории студентов в возрасте от 18 до 22, которые едут за границу с целью академической мобильности. И то, при наличии необходимого перечня документов", - рассказал Демченко.

Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Обновление данных / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - обновление данных по военнообязанным

Как сообщал Главред, 16 июля завершился срок для обновления персональных данных в ТЦК. Однако, по словам народного депутата Александра Федиенко, военнообязанные, которые не успели обновить данные из-за очередей в ТЦК и ЦПАУ, могут сделать это после указанной даты без штрафа.

Военнообязанных, которые не обновили данные до 16 июля будут штрафовать. О штрафе за несвоевременное обновление военно-учетных данных можно узнать через приложение "Дія", сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Он пояснил, что штрафование не будет автоматическим и требует определенной процедурной подготовки, которая может занимать от трех месяцев до года.

Кроме этого, военнообязанные, которые вовремя обновили свои военно-учетные данные, получат специальную отметку в приложении Резерв+. Это нововведение облегчит работу ТЦК и полиции.

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