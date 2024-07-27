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Обновление данных в ТЦК: кто сможет избежать штрафов

Андрей Ганчук
27 июля 2024, 13:51
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Военнообязанных граждан, которые решили не обновлять свои военно-учетные данные, могут объявить в розыск, предположил юрист Владимир Романчук.
ВСУ, повестки, мобилизация, ТЦК, призыв
Граждане, начавшие процедуру обновления данных, скорее всего, избегут штрафов - юрист / Коллаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ВСУ

Военнообязанных, которые не обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил военного учета. Их могут объявить и в розыск. Впрочем, некоторым гражданам, вероятно, штрафов удастся избежать. Об этом заявил юрист по военному праву LCF Law Group Владимир Романчук.

"Эта ответственность (административная) может наступать синхронно с объявлением человека в розыск", - сказал он в комментарии Обозревателю.

Нарушение предусматривает штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен для физических лиц или лишение права управлять транспортным средством, или до 59 тыс. грн штрафа для должностных и юридических лиц.

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Кто может избежать штрафов

По мнению юриста, граждане, которые начали процесс обновления, но не успели сделать это вовремя, вряд ли будут оштрафованы.

"Скорее всего, будут привлекаться к ответственности лица, полностью игнорирующие свой долг", - прогнозирует Романчук.

Обновление военно-учетных данных – главные новости по теме:

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно требованиям, украинцам следовало обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней – до 16 июля включительно. Обновить данные предлагалось в ТЦК и СП (военкоматах), Центрах предоставления административных услуг, а также в приложении Резерв+.

Появлялись инициативы о продлении срока обновления данных от 60 до 150 дней. Однако предложения не поддержали в Министерстве обороны. В военном ведомство посчитали такие меры нецелесообразными.

В Минобороны сообщили, что за 60 дней военно-учетные данные обновили 4 690 496 военнообязанных. Больше всего – через Резерв+, а меньше всего – путем посещения ТЦК и СП.

Что такое "Резерв+"?

"Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).

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