Обновление данных: в Минобороны жестко высказались о продлении сроков

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказывает, почему военное ведомство не поддерживает законопроект о продлении срока на обновление данных в "Резерв+".

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Обновление в Резерв+: в Минобороны сделали заявление о продлении сроков / коллаж: Главред, фото: Минобороны Украини, ua.depositphotos.com



Военнообязанные украинцы могут в считанные минуты обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, ЦНАПах и – особенно – в приложении "Резерв+", поэтому продлевать сроки обновления данных еще 90 дней после 16 июля считается нецелесообразным. Об этом в эфире единого телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, потому что в настоящее время существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦНАПах и "Резерв+", где это можно сделать за считанные минуты", — сказал он.

Лазуткин уточнил, что обновить свои данные одним из вышеперечисленных способов могут абсолютно все украинские военнообязанные – призывники и резервисты.

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"Поэтому мы не видим смысла продлевать этот термин. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы отдавать себе отчет, сколько украинцев пригодны защищать родину", — отметил он.

Спикер Минобороны также сообщил, что по состоянию на утро четверга, 27 июня, данные обновили 2,43 млн военнообязанных украинцев, из них — 1,852 млн через мобильное приложение "Резерв+".

Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Обновление данных в ТЦК - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Также известно, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В то же время, сотрудники Национальной полиции имеют право принудительно доставлять людей, находящихся в розыске, в ТЦК и СП (в просторечии - военкоматы) в порядке административного задержания.

Кроме того, пока нет никаких веских оснований для продления времени, которое дается военнообязанным украинцам, для обновления своих военно-учетных данных.

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