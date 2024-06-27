Обновление данных: в Минобороны жестко высказались о продлении сроков

Военнообязанные украинцы могут в считанные минуты обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, ЦНАПах и – особенно – в приложении "Резерв+", поэтому продлевать сроки обновления данных еще 90 дней после 16 июля считается нецелесообразным. Об этом в эфире единого телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
"Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, потому что в настоящее время существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦНАПах и "Резерв+", где это можно сделать за считанные минуты", — сказал он.
Лазуткин уточнил, что обновить свои данные одним из вышеперечисленных способов могут абсолютно все украинские военнообязанные – призывники и резервисты.
"Поэтому мы не видим смысла продлевать этот термин. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы отдавать себе отчет, сколько украинцев пригодны защищать родину", — отметил он.
Спикер Минобороны также сообщил, что по состоянию на утро четверга, 27 июня, данные обновили 2,43 млн военнообязанных украинцев, из них — 1,852 млн через мобильное приложение "Резерв+".
Кто такой Дмитрий Лазуткин?
Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Обновление данных в ТЦК - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Также известно, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.
В то же время, сотрудники Национальной полиции имеют право принудительно доставлять людей, находящихся в розыске, в ТЦК и СП (в просторечии - военкоматы) в порядке административного задержания.
Кроме того, пока нет никаких веских оснований для продления времени, которое дается военнообязанным украинцам, для обновления своих военно-учетных данных.
Читайте также:
- Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только определенные профессии
- Известный телеведущий и боец ВСУ сделал заявление о мобилизации
- Мобилизация в Украине: Кабмин предложил военнообязанным платить штрафы через "Дію"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред