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Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только некоторые профессии

Юлия Закрепа
15 июня 2024, 14:57
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В Украине действуют автоматически пролонгированные бронирования на 3 месяца, без необходимости подавать никакого пакета документов.
Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только некоторые профессии
На сколько будут бронировать аграриев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Силы территориальной обороны ВСУ

И.о. министра аграрной политики Тарас Высоцкий прокомментировал процедуру бронирования работников в агросекторе ввиду вызовов войны и активных процессов мобилизации.

"Первое - это автоматически пролонгированное бронирование на 3 месяца, без необходимости подавать никакого пакета документов. Второе - это дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев. До этого это было 6. Это уже будет планирование в годовом измерении. И третье - то, что по определенным профессиям, как, например, тракторист, агроном, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных", - отметил Высоцкий для "Еспресо".

И.о. министра аграрной политики также отметил, что уже следующие представления будут получать возможность бронироваться на 12 месяцев.

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По объемам Высоцкий сказал, что общая норма - 50%, но по определенным профессиям в утвержденном перечне можно через ходатайство к военным увеличивать этот процент.

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты?

В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает.

Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

Напомним, что Кабмин расширил резервирование дефицитных ВУС. Кабинет министров обновил утвержденный в январе 2023 года постановлением №76 порядок бронирования военнообязанных сотрудников, увеличив максимальный срок такого бронирования с 6 до 12 мес.

Раскрыты детали двух моделей "брони" от армии. Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования от армии. Введение "брони" депутаты обосновывают необходимостью финансово обеспечивать военных.

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