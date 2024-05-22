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Закон о мобилизации: спикер Минобороны пояснил, что ждет "ограниченно пригодных"

Дмитрий Видоменко
22 мая 2024, 08:24
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Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин конкретно и четко объяснил, что ожидает "ограниченно пригодных" после вступления в силу нового закона.
Лазуткин, медкомиссия
Что ожидает ограниченно пригодных - спикер Минобороны ответил / коллаж Главред, фото УНИАН

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил, что ждет "ограниченно пригодных" после 18 мая – когда новый закон о мобилизации вступил в силу. Об этом офицер рассказал в информационном дайджесте военного ведомства.

Лазуткин, к примеру, сказал ‒ направление военнообязанным на военно-врачебную комиссию может быть выдано в ТЦК и СП (в просторечии ‒ военкомата) только после обновления персональных данных.

"Граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, до 4 мая 2024 года в течение девяти месяцев подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе. Автоматически перевод в категорию пригодных или непригодных в действующем законодательстве не предусмотрен. Вопрос о пригодность или непригодность к военной службе решает исключительно ВВК", ‒ подытожил спикер Минобороны.

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Мобилизация в Росси́и была объявлена 21 сентября 2022 года в ходе вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

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Ранее Главред рассказывал, что такое ВИН-код и как его получить во время нового воинского учета в Украине с 18 мая. Во время обновления данных в ТЦК и СП военнообязанным в военный билет наклеивают уникальный штрихкод. Главред выяснил, для чего он нужен.

Также ранее Главред рассказал, что будет, если не обновить данные в ТЦК. В Украине с 18 мая будет изменен порядок и правила проведения мобилизации и воинского учета. Главред выяснил, что будет, если не обновить данные в ТЦК и СП.

До того копы рассказали, скольких уклонистов доставили в ТЦК в Киеве. В Киеве полиция продолжает активно выискивать и доставлять в ТЦК и СП людей за нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

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мобилизация в армию Минобороны Украины
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