Закон о мобилизации: спикер Минобороны пояснил, что ждет "ограниченно пригодных"

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин конкретно и четко объяснил, что ожидает "ограниченно пригодных" после вступления в силу нового закона.

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Что ожидает ограниченно пригодных - спикер Минобороны ответил / коллаж Главред, фото УНИАН

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил, что ждет "ограниченно пригодных" после 18 мая – когда новый закон о мобилизации вступил в силу. Об этом офицер рассказал в информационном дайджесте военного ведомства.

Лазуткин, к примеру, сказал ‒ направление военнообязанным на военно-врачебную комиссию может быть выдано в ТЦК и СП (в просторечии ‒ военкомата) только после обновления персональных данных.

"Граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, до 4 мая 2024 года в течение девяти месяцев подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе. Автоматически перевод в категорию пригодных или непригодных в действующем законодательстве не предусмотрен. Вопрос о пригодность или непригодность к военной службе решает исключительно ВВК", ‒ подытожил спикер Минобороны.

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