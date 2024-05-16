Кто не подлежит мобилизации по новому закону: все категории и объяснения юриста

Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦПАУ или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.
Но есть ряд категорий лиц, кто не подлежит мобилизации по новому закону. Согласно закону №10449, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, в частности, следующие категории военнообязанных:
- Которые в установленном Кабмином порядке были забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;
- Лица с инвалидностью или временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев;
- Военнообязанные женщины и мужчины, имеющие на своем иждивении трех и более несовершеннолетних детей;
"Единственное изменение, которое внесено - это сделана оговорка "кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает платежи за три календарных месяца. То есть те родители, которые не проживают с детьми (как правило, это мужчина), но удерживает их, всё же имеет право на отсрочку, если у него нет задолженности по уплате алиментов за более 3 месяцев", - пояснил адвокат Иван Черкашин.видео дня
- Женщины и мужчины, которые имеют одного или нескольких детей до 18 лет и воспитывают его самостоятельно, если второй из родителей умер, лишен родительских прав, пропал без вести, объявлен умершим, отбывает наказание в тюрьме и т.п;
- Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители воспитатели, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
- Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители воспитатели, воспитывающие ребенка, у которого есть одна из перечисленных в законе тяжелых болезней, но которому не была установлена инвалидность;
- Если на содержании находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
- Если они постоянно ухаживают за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью, или же за отцом или матерью жены (мужа) при определенных обстоятельствах;
"Здесь предусмотрено много условий, при каких обстоятельствах может ухаживать, например, муж за отцом или матерью жены - только если она сама нуждается в постоянном уходе, или умерла, объявлена умершей, без вести отсутствующей, без вести пропавшей и нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять за ними уход", - пояснил адвокат Иван Черкашин.
- Опекун лица, которое суд признал недееспособным;
- Которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы или лиц с инвалидностью III группы при условии наличия одной из перечисленных в тексте закона болезней;
- У которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы, или один из родителей жены (мужа) имеет инвалидность такой группы, а жена (муж) при этом не может за ними ухаживать;
- Если у супругов есть ребенок или дети до 18 лет, и один из супругов проходит военную службу;
- Руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, а также народные депутаты и депутаты АРК Крым
- судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины и т.п;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и председатель и другие члены Счетной палаты;
- Дипломаты;
- Ряд госслужащих, перечень которых перечислен в законе.
- Студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного;
- Педагоги;
- Женщины и мужчины, близкие родственники которых (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или во время полномасштабной войны;
- Также не подлежат призыву по мобилизации лица до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку - они до достижения этого возраста могут быть призваны на службу только с их согласия;
- Лица, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена - они могут вернуться на службу только по своему желанию.
Кто такой Иван Черкашин?
Иван Черкашин – адвокат, руководитель и основатель юридической компании "Адвокатское объединение "Юридическая компания Черкашина".
Мобилизация 2024 в Украине - последние новости
Ранее Главред рассказывал, что такое ВИН-код и как его получить во время нового воинского учета в Украине с 18 мая. При обновлении данных в ТЦК и СП военнообязанным в военный билет наклеивают уникальный штрихкод. Главред выяснил, для чего он нужен.
Также ранее Главред рассказал, что будет, если не обновить данные в ТЦК. В Украине с 18 мая будет изменен порядок и правила проведения мобилизации и воинского учета. Главред выяснил, что будет, если не обновить данные в ТЦК и СП.
Напомним, копы рассказали, скольких уклонистов доставили в ТЦК в Киеве. В Киеве полиция продолжает активно выискивать и доставлять в ТЦК и СП людей за нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.
Читайте также:
- В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали
- ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает
- "Мобилизоваться надо всей стране": в Минобороны высказались относительно закона о мобилизации
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред