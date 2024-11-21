"Принудительно": предательницу Лолиту доставят в суд по делу убийства

Вы узнаете:
- Лолита не пришла на суд по убийству Талькова
- Певицу заставят дать показания
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанта РФ и поддерживает вторжение в Украину, не появилась на суде по делу убийства Игоря Талькова.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинистка должна была дать показания в качестве свидетеля в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.
"Им вручали повестку лично, они расписывались. Но оба не явились на суд. Лолиту и Титомира, вероятно, могут доставить в суд принудительно, либо им грозят штрафы за неявку", - рассказал источник.
Также известно, что заседание перенесли на 4 декабря.
Напомним, российского певца Игоря Талькова застрелили на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Конфликт случился по поводу выступления Талькова и певицы Азизы.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.
А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.
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Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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