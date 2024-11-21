Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Принудительно": предательницу Лолиту доставят в суд по делу убийства

Элина Чигис
21 ноября 2024, 08:03
175
Лолита Милявская проигнорировала свою обязанность.
Лолита Милявская
Лолите Милявской грозит штраф / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Вы узнаете:

  • Лолита не пришла на суд по убийству Талькова
  • Певицу заставят дать показания

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанта РФ и поддерживает вторжение в Украину, не появилась на суде по делу убийства Игоря Талькова.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинистка должна была дать показания в качестве свидетеля в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

видео дня

"Им вручали повестку лично, они расписывались. Но оба не явились на суд. Лолиту и Титомира, вероятно, могут доставить в суд принудительно, либо им грозят штрафы за неявку", - рассказал источник.

Также известно, что заседание перенесли на 4 декабря.

Напомним, российского певца Игоря Талькова застрелили на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Конфликт случился по поводу выступления Талькова и певицы Азизы.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Лолита Милявская?

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Лолита Милявская новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского

Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского

09:00Интервью
Удар Storm Shadow по Курщине: ВСУ ударили по командованию РФ — Forbes

Удар Storm Shadow по Курщине: ВСУ ударили по командованию РФ — Forbes

08:15Украина
Взрывы в Днепре: РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары

Взрывы в Днепре: РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары

07:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

Конденсат и плесень исчезнут навсегда: чем нужно опрыскать окна

Конденсат и плесень исчезнут навсегда: чем нужно опрыскать окна

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз

Последние новости

09:00

Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского

08:43

"Умерла, так умерла": сын Светличной ошеломил высказыванием о смерти матери

08:15

Удар Storm Shadow по Курщине: ВСУ ударили по командованию РФ — Forbes

08:10

Почему у Рамштайна есть свои пределы?мнение

08:03

"Принудительно": предательницу Лолиту доставят в суд по делу убийства

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогнозКакой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз
07:47

Взрывы в Днепре: РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары

07:43

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

06:39

В РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине: что известно

06:10

Кремль не готов остановить войнумнение

Реклама
05:55

Гороскоп на завтра 22 ноября: Стрельцам - хорошие новости, Рыбам - удивительные вещи

05:36

Опасная привычка многих: можно ли мыть голову в Новый год - приметы

05:00

Как сейчас выглядит и как сложилась жизнь у Пайпер из сериала "Все женщины - ведьмы"Фото

04:50

Какой сегодня праздник 21 ноября 2024 года: почему в этот день запрещено веселиться

04:30

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

04:00

4 вещи, которые нужно делать при отключениях света: сохранит технику и не только

03:32

Ни на градус больше: какой должна быть температура в морозилке - цифры удивят

02:10

Сложные ситуации не страшны: какие инструменты надо положить в машину зимой

01:30

Три выкидыша, измены и абьюз: Шер рассказала про тяжелую супружескую жизнь

01:17

США могут остановить войну: политолог дал неожиданный прогноз с участием Трампа

00:39

Очень большой христианский праздник: что нельзя делать 21 ноября

Реклама
00:15

РФ наступает возле Великой Новоселки: в DeepState раскрыли новую цель врага

20 ноября, среда
23:58

Фикус поразит великолепием: садоводы поделились секретами ухода за растением

23:20

США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

23:14

"Планов не было": в выступлениях Орбакайте в террористической РФ поставили точку

23:06

Зеленский подписал закон о лишении госнаград предателей: что предусматривается

22:56

Хотели украсть 27 млн грн: руководителей в Силах логистики ВСУ поймали на хищении

22:50

Долетит до Киева за 8-10 минут: эксперт рассказал, ударит ли РФ ракетой "Рубеж"

22:48

Заключенные "сражаются" за кровать P.Diddy в тюрьме

22:45

РФ готовит ракетный удар по Украине: дипломат выдал заявление о ядерном ударе

22:31

"Остались недели": ВСУ могут выйти из стратегического города на востоке

22:18

Отберут все: власти Украины жестко накажет предателей и путинистов

22:17

От здания ничего не осталось: первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской областиВидео

22:07

Меган просто взбесится: принц Гарри сделал татуировку на видном месте

22:00

Угроза ядерного удара и закрытие посольств: главные новости Украины (дайджест)

21:20

Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: что происходит

21:06

Мамино сокровище: как выглядит двухлетняя дочь Свитолиной от Монфиса

20:56

"У нас сумасшедший сосед": Зеленский о сообщениях о "мощной атаке" РФ

20:50

Все гораздо проще, чем кажется: как правильно выбрать зимние шины для авто

20:50

Без тысяч погибших: Зеленский назвал единственный вариант возвращения Крыма

20:20

Решает давнюю проблему: для чего нужно втыкать столовые приборы в лук

Реклама
20:17

"Опередили врага": начальник Генштаба раскрыл, как Курская операция сорвала планы РФ

19:49

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

19:40

Мороз -8, снегопады и гололедица: Украину накрывает очень мощная непогода

19:31

У Путина готовят заморозку вкладов россиян, "на Валдае" уже одобрили это решение

19:26

Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях

19:10

Ким Чен Ын садит Путина на оружейную иглумнение

19:06

ВСУ "на характере" отвоевали позиции: воины 28 ОМБр провели операцию под Торецком

18:56

График отключения света на 21 ноября: сколько часов придется сидеть в темноте

18:47

Прицел на Крым: какие объекты ВСУ могут атаковать ракетами США - Братчук

18:39

Угроза ядерного удара: может ли Украина сбивать ракеты РС-26 "Рубеж" - СМИ

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
ГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять