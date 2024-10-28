Путинистка Лолита рассказала о своей полосе неудач.

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Лолита поделилась своими проблемами / коллаж: Главред, фото: t.me/, Лолита Милявская

Что случилось с Лолитой:

Милявская слегла с ковидом

Путинистка осталась без зуба

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, вышла на связь с поклонниками впервые за долгое время.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Лолита болела, к тому же недавно выбила зуб микрофоном.

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"Давно я не выходила в эфир. И сделаю это сейчас. С трудом. Болела. Думала, обойдет стороной гастрольная жизнь с ковидом. Не обошла. Но у меня она выразилась в давлении. Ни сил не было, ни рассказывать, что и как. Не то что петь, "мяу" сказать не могла", - пожаловалась путинистка.

Одной из проблем также стало то, что по своей неосторожности предательница выбила зуб во время выступления.

"Плюс ко всему, на предыдущем концерте выбила зуб микрофоном. Это профессиональная травма, через это проходят абсолютно все", - добавила Милявская.

Смотрите видео, где Лолита рассказала о своем состоянии:

Путинистка Лолита страдает от болезни / фото: скрин t.me/starsdustpro

Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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