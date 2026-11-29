Полковник ВСУ в отставке Дмитрий Кащенко считает, что радиоактивные материалы из Чернобыля могли бы привести к длительному заражению российских городов.

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Полковник ВСУ допустил использование чернобыльских материалов против РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Ядерного оружия в Украине нет, но средства ответного удара есть

Радиоактивное заражение Москвы или Ленинграда было бы длительным

Такой сценарий требует иных подходов, чем обычные боеприпасы

Украина, несмотря на отсутствие собственного ядерного оружия, располагает потенциальными средствами, чтобы ответить России на возможное применение ядерного оружия. Такое мнение в интервью журналистке Янине Соколовой высказал Герой Украины, полковник ВСУ в отставке Дмитрий Кащенко.

По мнению военного, ключевым ресурсом являются радиоактивные вещества, хранящиеся на территории Чернобыльской зоны. Он считает, что они потенциально способны вызвать длительное радиоактивное загрязнение на территории противника.

Сценарий ответного удара

Полковник описал, как мог бы выглядеть такой шаг и с какой целью его можно было бы нанести.

"Если мы то, что у нас в Чернобыле лежит условно, на FP-1, FP-2 прицепим и туда им забросим, в какой-нибудь Ленинград или в какую-нибудь Москву. Там заражение будет просто ужасным, и оно же будет в долгосрочной перспективе так долго действовать, что ой, ну его", - сказал Кащенко.

Отдельно военный подчеркнул, что в распоряжении Украины есть ресурсы, которые условно можно было бы задействовать в ответ на ядерную атаку со стороны России. Последствия такого сценария, по его оценке, ощущались бы в течение длительного времени.

Предостережение Кащенко

В то же время Кащенко признал, что не является специалистом в области ядерной физики. Он понимает, что использование таких материалов требует принципиально иных подходов, чем применение обычных боеприпасов.

Может ли РФ нанести ядерный удар по Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что страна-агрессор Россия не применит ядерное оружие против Украины.

По его мнению, если бы Россия была готова применить ядерное оружие, она бы начала именно с него.

"Удар ядерным оружием по Киеву в 2022 году создал бы чрезвычайно серьёзную проблему для Украины. И сейчас россияне точно не будут играть с ядерным оружием по одной простой причине: у нас появились средства поражения, которые могут создать на европейской части России гораздо большие проблемы, чем удар тактическим ядерным оружием по нашей территории", - подчеркнул он.

Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

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