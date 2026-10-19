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Путин не жалеет денег на бункеры: может ли РФ применить ядерное оружие

Мария Николишин
19 октября 2026, 20:25
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Бесконечное строительство подземных укрытий для диктатора выгодно прежде всего тем, кто на этом зарабатывает.
Путин не жалеет денег на бункеры: может ли РФ применить ядерное оружие
Максакова объяснила, что стоит за угрозами Путина / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

О чем сказала Максакова:

  • Строительство бункеров - одна из навязчивых идей Путина
  • Большинством укрытий диктатор так и не сможет воспользоваться
  • Важно лишить Путина возможности применить ядерное оружие

Строительство бункеров для диктатора Владимира Путина по всей России превратилось в схему обогащения для тех, кто их возводит, а ядерные угрозы Кремля остаются прежде всего инструментом запугивания. Об этом заявила оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова в комментарии Главреду.

Она отметила, что подземные объекты для главы Кремля возводятся в разных регионах страны, а часть таких проектов пытаются тщательно скрыть от общественности.

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"Это далеко не первый и не единственный бункер Путина. Например, на Алтае для него Чубайс готовил подобное сооружение, хотя он все отрицает и стирает любые упоминания в прессе, в частности, о том, как они прокладывали восьмиполосную трассу и электрические сети на Алтае "в никуда"", - рассказала Максакова.

Эксперт связывает эту строительную активность с личными навязчивыми идеями диктатора, которые окружение умело превращает в источник дохода.

"Параноидальное строительство бункеров, как и избирательные процедуры, - это тоже одна из фиксаций Путина. На строительство бункеров он не жалеет тратить огромные деньги. Поэтому те, кто хочет добраться до корыта и нажиться, используют эту его фиксацию", - отметила она.

Придется ли когда-нибудь действительно прятаться в этих убежищах, по ее мнению, предсказать невозможно. Все будет зависеть от того, кто и как будет влиять на решения кремлевского правителя, а подобные прогнозы певица называет военной футурологией.

Масштабы подземных работ не ограничиваются отдаленными регионами, они дошли и до президентских резиденций.

"Пока Путин без конца и повсюду строит бункеры. Один он даже построил под Константиновским дворцом! Хотя там - на большой воде - это не предусматривалось даже геодезией. Тем не менее бункеры роют и там тоже", - рассказала певица.

Особую роль, по словам Максаковой, здесь играет местный губернатор, который по образованию является специалистом по специальности "Мосты и туннели".

"Совершенно неважно, в каком состоянии он поддерживает все остальное в городе, главное, что он способен оценить потребности Путина в бункерах", - иронизирует она.

Количество таких объектов, убеждена эксперт, давно превысило любые разумные потребности, ведь в случае катастрофы диктатор вряд ли сможет перемещаться между ними.

"Думаю, в случае апокалиптического сценария вряд ли ему удастся переехать из одного бункера в другой. По логике вещей, только один сможет стать последним убежищем", - отметила она.

Что означают ядерные угрозы Кремля

В то же время подземные объекты имеют для Кремля и другое, пропагандистское назначение: они помогают подпитывать тревогу Запада.

"Однако иногда Путин может использовать этот материал и демонстрировать, что он готовится. Он использует это как страшилку. Применит ли он ядерное оружие, мы не знаем, потому что действия психопата трудно предсказать", - подчеркнула Максакова.

Вместо попыток угадать намерения диктатора эксперт призывает сосредоточиться на практических шагах.

"Гораздо важнее думать о том, что нужно сделать, чтобы лишить Путина возможности применить ядерное оружие. Это гораздо рациональнее", - подытожила она.

Смотрите запись беседы с Марией Максаковой, в которой она рассказала о травмах Путина, его бункерах и разработке "эликсира бессмертия", чуме в России и о том, что остановит диктатора:

Может ли РФ нанести ядерный удар по Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что страна-агрессор Россия не применит ядерное оружие против Украины.

По его мнению, если бы Россия была готова применить ядерное оружие, она бы начала именно с него.

"Удар ядерным оружием по Киеву в 2022 году создал бы чрезвычайно серьезную проблему для Украины. И сейчас россияне точно не будут играть с ядерным оружием по одной простой причине: у нас появились средства поражения, которые могут создать на европейской части России гораздо большие проблемы, чем удар тактическим ядерным оружием по нашей территории", - подчеркнул он.

Путин не жалеет денег на бункеры: может ли РФ применить ядерное оружие
Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Ядерное оружие - последние новости

Как сообщал Главред, Россия в письменной форме пригрозила НАТО применением ядерного оружия в случае, если страны Альянса попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории РФ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент прямой угрозы территориям Альянса нет, а ядерные угрозы России на фоне ситуации вокруг Калининграда он не воспринимает как признак подготовки к ядерной эскалации.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины, если ситуация в войне станет для Кремля критической и Москва окажется в безвыходном положении.

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О персоне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

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