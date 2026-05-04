Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

Российский диктатор ограничил передвижения из-за страха покушения и госпереворота.

Путина накрыла паранойя - боится покушения и госпереворота

Главное:

В Кремле резко усилили меры безопасности вокруг Путина

Глава РФ перестал ездить на Валдай и все чаще рабоатет в бункере

Путин боится своего бывшего министра обороны Шойгу

На фоне участившихся атак беспилотников по территории России в Кремле резко усилились меры безопасности вокруг российского диктатора Владимира Путина. С марта 2026 российский президент всерьез опасается не только утечки секретной информации, но и возможного заговора внутри элит, включая сценария покушения с использованием дронов. На этом фоне Федеральная служба охраны ужесточила контроль за окружением Путина, ограничила его перемещения и усилила защиту резиденций и рабочих объектов. Об этом пишет российское издание Важные истории, в распоряжении которого оказался отчет разведки одной из Европейских стран.

Журналисты отмечают, что источник, передавший этот документ, занимает официальный пост в правительстве одной из европейских стран. Они уверены в его достоверности, так как часть содержащихся в нем сведений они смогли подтвердить независимым образом.

Путин боится покушения и госпереворота

"С начала марта 2026 года Кремль и Владимир Путин обеспокоены утечкой чувствительной информации, а также риском заговора или попытки переворота против президента России. В частности, он опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны представителей российской политической элиты", - говорится в тексте документа.

В связи с этим Федеральная служба охраны (ФСО) значительно усилила меры безопасности вокруг Путина.

В частности, в администрации президента РФ посетители проходят два уровня проверки, включая полный досмотр сотрудниками ФСО.

Существенно сокращен список мест, которые регулярно посещает президент: ни он, ни его семья больше не бывают в своих привычных резиденциях в Подмосковье и на Валдае.

"С начала войны в Украине Путин часто укрывается в модернизированных бункерах, в частности в Краснодарском крае, где может работать неделями, тогда как российские СМИ продолжают использовать заранее подготовленные видеоматериалы", - пишет издание.

Кроме того, этом году не было организовано ни одной поездки на военную инфраструктуру, в отличие от частых визитов в 2025-м.

В отдельных районах Москвы периодически отключаются коммуникационные сети, а сотрудники ФСО проводят масштабные проверки с использованием кинологических подразделений. Также сотрудники Федеральной службы охраны размещаются вдоль Москвы-реки, чтобы реагировать на возможные атаки беспилотников.

Другие меры безопасности:

сотрудникам, работающим рядом с Путиным, теперь запрещено пользоваться мобильными телефонами;

они обязаны использовать устройства без доступа в интернет;

этим сотрудникам также запрещено пользоваться общественным транспортом — они передвигаются исключительно на транспорте ФСО;

в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы наблюдения.

Путин боится Шойгу?

С риском попытки госпереворота в РФ якобы связывают Сергея Шойгу — бывшего министра обороны, который с мая 2024 года занимает должность секретаря Совета безопасности РФ.

"Арест его бывшего первого заместителя, Руслана Цаликова, 5 марта 2026 года рассматривается как нарушение неформальных гарантий безопасности для элит, что ослабляет позиции Шойгу и повышает вероятность того, что он сам может стать объектом уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Издание Важные истории отмечает, что возросший страх Путина из-за заговора или попытки переворота подтверждают их собственные источники. Например, действующий сотрудник ФСБ рассказал, что его подразделению стало намного труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что "всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти".

"О крайней степени страха Путина перед покушением или заговором косвенно говорит и тот факт, что в этом году ни один депутат Госдумы не получил приглашение на парад Победы на Красной площади", - добавляет издание.

Госпереворот в РФ - последние новости

Как писал Главред, кремлевского диктатора Владимира Путина все чаще критикуют даже те, кто раньше его восхвалял. В частности, пропагандист Илья Ремесло в очередной раз раскритиковал нынешний политический режим и заговорил о перевороте в России. Политолог Олег Лесной считает, что Ремесло используют как удар по другим условным башням Кремля, которые не находятся в прямом подчинении силового крыла Путина.

Лесной отметил, что сегодня угроза нависает не столько над кремлевским диктатором, сколько над теми, кого ФСБ хочет убрать подальше от власти. В этом списке могут оказаться премьер РФ Мишустин, министр экономического развития Решетников, помощник российского диктатора Дюмин и первый заместитель главы администрации президента Кириенко.

Российский оппозиционер Игорь Эйдман считает, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет достаточно опасной для Путина.

"Российская верхушка мечтала о каком-то "договорняке" с Трампом, который позволил бы выскочить из неудачной войны на выгодных для России условиях. И Трамп предложил в уходящем году такой вариант окончания войны. Но Путин потребовал всего и сразу, фактически настаивал на том, чтобы Трамп просто принудил Украину к капитуляции. Оказалось, что американский президент просто неспособен это сделать. В результате чаемой российской верхушкой заморозки войны не получилось. И виноват в этом Путин, который мнит себя великим полководцем, окончательно помешался на игре в "войнушку" и просто не может остановиться", - отмечает он.

При этом, по его убеждению, недовольство Путиным в его собственном окружении будет только нарастать.

Об источнике "Важные истории" "Важные истории" — это российское независимое медиа, специализирующееся на расследовательской журналистике, пишет Википедия. Издание запустили в 2020 году журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун. Анин до этого много лет руководил расследованиями в издании "Новая газета". Основной профиль: коррупционные расследования;

расследования о российских элитах;

офшоры;

активы чиновников;

спецслужбы и силовой блок. Издание участвовало в международном проекте Pandora Papers. В России издание и его сотрудники получили статус "иноагентов" в 2021 году.

В 2022 году фонд-издатель (латвийский IStories fonds) признан "нежелательной организацией".

