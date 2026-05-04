Переговоры о мире в Украине: почему США до сих пор не ответили на инициативу Киева

Руслан Иваненко
4 мая 2026, 02:15
Украина ожидает ответа США по поводу предложения провести переговоры в Киеве на уровне технических групп.
США продолжают рассматривать инициативу Киева о визите американской делегации в Украину

  • США не ответили на предложение о переговорах
  • Инициатива Зеленского еще рассматривается
  • Киев ожидает решения Вашингтона

Украина до сих пор не получила ответа от Соединенных Штатов на предложение президента Владимира Зеленского о приезде американской делегации в Киев для проведения переговоров на уровне технических групп.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США в комментарии "Суспільному". В диппредставительстве отметили, что американская сторона продолжает изучать украинскую инициативу.

"На сегодняшний день американская сторона продолжает рассматривать наше предложение, и мы ждем ответа. Как только мы услышим о готовности провести следующий раунд переговоров, не сомневайтесь, что мы сразу начнем подготовку к нему", — заявили в посольстве.

В ведомстве также подчеркнули, что Вашингтон сейчас сосредоточен на ситуации на Ближнем Востоке, однако Украина рассчитывает на возвращение внимания США к украинскому вопросу после стабилизации тамтешней ситуации.

Отдельно в посольстве подчеркнули, что ключевым приоритетом Киева остается достижение справедливого мира и получение надежных гарантий безопасности.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США / Инфографика: Главред

"У нас один приоритет — мы хотим закончить эту войну, закончить ее справедливо, справедливым миром и сделать так, чтобы она никогда не повторилась. А для этого нужны сильные гарантии безопасности. Все наши приоритеты известны американской стороне. Мы знаем и то, что думают россияне по этому поводу", — отметили в диппредставительстве.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров со страной-агрессором Россией без помощи США. Об этом пишет Politico.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "всегда была открыта" для контактов с США с целью достижения договоренности по Украине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сказал, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным, и добавил, что США "работают над ситуацией с Россией и Украиной".

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

