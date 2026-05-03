Ученые из СССР "открыли" воду, которую сочли угрозой для планеты

Открытие "поливоды" в СССР вызвало мировой резонанс и страхи, но позже оказалось, что сенсация связана с загрязнением обычной воды.

https://glavred.info/nauka/uchenye-iz-sssr-otkryli-vodu-kotoruyu-sochli-ugrozoy-dlya-planety-10761623.html Ссылка скопирована

Во времена Холодной войны советские исследователи заявили, что обнаружили новую форму воды / Коллаж Главред, фото: Pexels, Reddit

Вы узнаете:

Как "новая вода" напугала ученых по всему миру

Почему открытие из СССР сочли угрозой для планеты

Что разрушило одну из самых громких научных легенд

В разгар Холодной войны научное сообщество оказалось на грани паники из-за загадочного вещества, получившего название "поливода". Советские исследователи заявили, что обнаружили новую форму воды с необычными свойствами (она замерзала при экстремально низких температурах и кипела при значительно более высоких, чем обычная).

Открытие, связанное с работами Николая Федякина и поддержанное Борисом Дерягиным, быстро привлекло внимание мира и вызвало опасения о возможной угрозе для всей планеты. Однако дальнейшие исследования показали, что "поливода" была обычной водой с примесями, а история вошла в науку как один из самых известных примеров заблуждения. Об этом пишет Popular Mechanics.

видео дня

Как открытие стало глобальной угрозой

Открытие, сделанное советским ученым Николаем Федякиным в 1962 году, быстро привлекло внимание научных кругов. Руководитель Института физической химии Борис Дерягин был уверен, что это новая стабильная форма воды, способная "заражать" обычную при контакте.

После публикации в журнале Nature тема вышла за пределы СССР. СМИ начали обсуждать потенциальную угрозу, а в США даже заговорили о технологическом отставании. На фоне геополитического напряжения интерес к "поливоде" перерос в настоящую гонку исследований.

Страхи, подпитанные культурой и наукой

Идея вещества, способного изменить всю воду на планете, перекликалась с сюжетом романа "Колыбель для кошки", написанного Куртом Воннегутом. В книге описывается "лед-девять" - субстанция, способная мгновенно замораживать океаны.

Открытие, сделанное советским ученым Николаем Федякиным в 1962 году, быстро привлекло внимание научных кругов / Фото: Pexels

Подобные ассоциации усиливали тревогу. Некоторые ученые предупреждали, что "поливода" может стать одним из самых опасных материалов на Земле. Пентагон даже начал финансировать исследования, опасаясь возможного прорыва со стороны СССР.

Неловкая правда, разрушившая миф

Несмотря на ажиотаж, нашлись и скептики. Американский исследователь Деннис Руссо провел анализ образцов и обнаружил в них примеси (натрий, калий и другие элементы, указывающие на загрязнение).

В 1971 году журнал Science опубликовал результаты, которые поставили точку в истории. "Поливода" оказалась обычной водой с примесями, в том числе следами человеческого пота. Сенсация рассыпалась, а страхи оказались преувеличенными.

Ранее Главред писал о том, что люди "начнут возвращаться во времени" через 3 года. Развитие технологий может привести к моменту, когда старение замедлится, а продолжительность жизни начнет расти быстрее.

Также сообщалось о том, что археологи "оживили вампира" спустя 400 лет. Ученые воссоздали облик человека, которого считали кровопийцей. Детали захоронения спустя века показали, как в прошлом боролись с "возвращением" мертвых.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред