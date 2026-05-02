Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новые

Полотенца нередко теряют свежесть и становятся источником неприятного запаха не из-за плохой стирки, а из-за распространённой ошибки — использования кондиционера.
Он оставляет на ткани липкий слой, который со временем накапливается, "запечатывает" волокна и удерживает влагу вместе с бактериями, пишет Express.
В результате ткань выглядит чистой, но на ощупь становится жестковатой, хуже впитывает воду и может пахнуть затхлостью.
Вернуть полотенцам мягкость и настоящую чистоту можно без агрессивной химии. Один из эффективных способов — применение кальцинированной соды. Это щёлочное вещество хорошо растворяет жирные остатки, мыльный налёт и загрязнения, одновременно смягчая воду и улучшая качество стирки.
Сложность ухода за полотенцами в том, что обычные моющие средства не всегда справляются с въевшимися остатками косметики и моющих средств. Сода помогает разрушить эти отложения и "освободить" волокна ткани, благодаря чему она снова становится мягкой и лучше впитывает влагу.
Чтобы добиться результата, полотенца стирают отдельно от одежды, чтобы избежать налипания ворса. В барабан добавляют немного кальцинированной соды и небольшое количество порошка, полностью исключая кондиционер. Для глубокой очистки выбирают режим с горячей водой — около 60–90 градусов. После основной стирки желательно включить дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки средств.
Сушить полотенца лучше на свежем воздухе или при умеренной температуре в сушильной машине. После такой обработки ткань становится заметно мягче, чище и приятнее на ощупь, а неприятные запахи исчезают.
Полотенце — это не только предмет гигиены. Его используют и как лёгкое покрывало, и как подстилку на отдыхе, и даже в нестандартных ситуациях, когда нужно подать сигнал или укрыться.
В сюжете телеканала 1+1 рассказывают, как грамотно ухаживать за полотенцами, как часто их нужно стирать и делятся любопытными деталями о том, как этот привычный предмет появился и со временем изменился.
Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
