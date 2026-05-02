Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Стандарты строительства и безопасность в СССР

Прогулка по подъезду типичной хрущевки часто открывает больше, чем кажется на первый взгляд. За знакомыми деталями — от количества ступенек до цветов на стенах — стоит целая система норм, которая десятилетиями формировала советский быт.

Нечетные ступеньки как элемент безопасности

Одной из самых заметных особенностей советских подъездов было нечетное количество ступеней в каждом пролете. Это не случайность и не дизайнерская прихоть. Советские инженеры, опираясь на исследования биомеханики движения, пришли к выводу, что человеку легче и безопаснее передвигаться, когда он начинает и заканчивает подъем одной и той же ногой. Именно поэтому стандартом стали девять ступеней, пишет Oboz.ua.

Эта цифра идеально вписывалась в типовую высоту этажа в 2,7 метра и оптимальную высоту ступени в 150 мм. На первых этажах иногда делали восемь ступеней, но принцип нечетности старались сохранить — он считался ключевым для уменьшения количества падений.

Еще одна малозаметная деталь — окрашивание только краев ступеней. Популярная легенда об "имитации ковровой дорожки" звучит романтично, но реальность гораздо прозаичнее: именно по краям скапливалась грязь, и глянцевая краска позволяла легче ее отмыть.

Почему стены красили в два цвета

Характерное оформление подъездов — белая верхняя часть и насыщенный цвет внизу — тоже имеет практическое объяснение. Побелка сверху лучше отражала свет, позволяя экономить на электричестве. Нижняя часть стен приобретала синие или зеленые оттенки по нескольким причинам.

Одна версия связана с психологией цвета: эти тона считались нейтральными, успокаивающими и менее контрастными по отношению к загрязнениям. Именно поэтому их часто использовали в школах и больницах.

Существует и более прагматичное объяснение. После Второй мировой войны на складах остались большие запасы зеленой краски, которую применяли для военного камуфляжа. Она была дешевой, доступной и долговечной — идеальный вариант для массового строительства. Синий стал альтернативой, когда запасы зеленого иссякали.

Третья версия касается износостойкости: синие и зеленые пигменты медленнее выцветали, что было критически важно в условиях, когда ремонт подъездов проводился раз в десятилетие.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

