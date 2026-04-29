Так жили миллионы: зачем в СССР ванну ставили прямо посреди кухни

В современной квартире трудно представить себе ванну рядом с кастрюлями и плитой. Но для миллионов жителей СССР это была не экзотика, а повседневная реальность. Советская жилищная политика оставила после себя немало странных решений, и одно из самых заметных — появление ванны прямо на кухне. Об этом пишет Oboz.ua.
Наследие "сталинок": комфорт для избранных и выживание для остальных
Дома 1930–1950-х годов, известные как "сталинки", снаружи выглядели солидно: толстые стены, высокие потолки, декоративные элементы. Но за фасадом скрывалась жесткая социальная иерархия.
- Элитные квартиры для партийных работников имели отдельные кухни, ванные комнаты и полный набор коммунальных удобств.
- Типовые рабочие квартиры были совсем другими: маленькая комната, холодная вода, общая кухня на несколько семей, туалет в коридоре.
Полноценный санузел в большинстве квартир просто не предусматривался — ни по плану, ни по возможностям строительства.
Почему ванную ставили именно на кухне
Проблема была чисто технической: для обустройства ванной комнаты нужна отдельная вентиляция, подключение к канализационному стояку и достаточное дополнительное пространство.
В большинстве квартир этого не было. Единственным местом, где уже были вода и слив, была кухня. Поэтому жильцы покупали ванну и устанавливали ее там, где это было физически возможно — рядом с плитой или раковиной.
Так кухня превращалась в универсальную зону: здесь готовили, мыли посуду и принимали ванну. Максимальная приватность — тонкая занавеска, натянутая между кастрюлями и эмалированной ванной.
Быт без выбора
Высокая влажность портила мебель, стены и технику, но альтернативы не существовало. Для многих семей такая импровизированная ванна была единственным шансом приблизить быт к минимальному комфорту.
Сегодня это выглядит почти абсурдно, но в условиях советского дефицита и жестких норм строительства кухня с ванной была не диковинкой, а вынужденным компромиссом.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
