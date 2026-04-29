Так жили миллионы: зачем в СССР ванну ставили прямо посреди кухни

Советская архитектура оставила после себя немало загадок.

Зачем в СССР ванну ставили на кухне

Почему ванна в СССР часто стояла на кухне

Как советские технические нормы меняли быт граждан

В современной квартире трудно представить себе ванну рядом с кастрюлями и плитой. Но для миллионов жителей СССР это была не экзотика, а повседневная реальность. Советская жилищная политика оставила после себя немало странных решений, и одно из самых заметных — появление ванны прямо на кухне. Об этом пишет Oboz.ua.

Наследие "сталинок": комфорт для избранных и выживание для остальных

Дома 1930–1950-х годов, известные как "сталинки", снаружи выглядели солидно: толстые стены, высокие потолки, декоративные элементы. Но за фасадом скрывалась жесткая социальная иерархия.

Элитные квартиры для партийных работников имели отдельные кухни, ванные комнаты и полный набор коммунальных удобств.

для партийных работников имели отдельные кухни, ванные комнаты и полный набор коммунальных удобств. Типовые рабочие квартиры были совсем другими: маленькая комната, холодная вода, общая кухня на несколько семей, туалет в коридоре.

Полноценный санузел в большинстве квартир просто не предусматривался — ни по плану, ни по возможностям строительства.

Почему ванную ставили именно на кухне

Проблема была чисто технической: для обустройства ванной комнаты нужна отдельная вентиляция, подключение к канализационному стояку и достаточное дополнительное пространство.

В большинстве квартир этого не было. Единственным местом, где уже были вода и слив, была кухня. Поэтому жильцы покупали ванну и устанавливали ее там, где это было физически возможно — рядом с плитой или раковиной.

Так кухня превращалась в универсальную зону: здесь готовили, мыли посуду и принимали ванну. Максимальная приватность — тонкая занавеска, натянутая между кастрюлями и эмалированной ванной.

Быт без выбора

Высокая влажность портила мебель, стены и технику, но альтернативы не существовало. Для многих семей такая импровизированная ванна была единственным шансом приблизить быт к минимальному комфорту.

Сегодня это выглядит почти абсурдно, но в условиях советского дефицита и жестких норм строительства кухня с ванной была не диковинкой, а вынужденным компромиссом.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

