Венгрия угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС: какое условие выдвинули

В Венгрии назвали условие, при котором переговоры о вступлении Украины в ЕС могут остановиться.

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Венгрия вновь угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

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Венгрия пригрозила остановить вступление Украины в ЕС

Это может произойти, если Киев не выполнит соглашение о правах венгров в Закарпатье

В то же время, Будапешт больше не блокирует старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия угрожает заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, если Киев не выполнит договоренности относительно прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, передает "Радио Свобода".

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По ее словам, после нескольких недель переговоров Украина и Венгрия достигли договоренности о правах закарпатских венгров. Договоренности касаются сферы образования, государственного управления, культуры и использования национальной символики.

"Большим достижением прошлой недели стало то, что эта договоренность была включена в План действий Украина-ЕС по национальным меньшинствам", — сказала Орбан.

Соглашение стало частью первого переговорного кластера о фундаментальных правах и демократии, который открывается 15 июня. Орбан отметила, что выполнение украинско-венгерского соглашения является условием в рамках этого этапа.

"Это означает, что если украинское государство не выполнит это соглашение, то процесс вступления в первой группе (первом кластере. — Ред.) разделов автоматически остановится", — сказала министр.

Позиция Будапешта относительно вступления Украины в ЕС

Венгерский министр заявила, что Будапешт больше не блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Она также подчеркнула, что Венгрия поддерживает стандартный процесс расширения Евросоюза, который основан на реальных реформах и достигнутых результатах. Любые альтернативные варианты членства для Украины Будапешт не поддерживает.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Как ранее сообщал Главред, уже в понедельник, 15 июня, Украина вместе с Молдовой сделает очередной шаг на пути к членству в Европейском Союзе — стороны планируют открыть первый переговорный кластер.

Кроме того, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук говорил, что нельзя исключать появления проблем и с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз со стороны Польши. Главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.

Напомним, что Украина может пройти путь к полноправному членству в ЕС за несколько лет и рассчитывает на политическую цель вступления к 2030 году. В то же время ключевым этапом ближайшего времени является официальный старт переговоров и открытие первого кластера "Основы" (Fundamentals), который определяет темп всего процесса евроинтеграции.

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Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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