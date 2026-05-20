Вступление Украины в Евросоюз: Венгрия выдвинула Киеву условие для переговоров

Главное:
- Мадьяр требует предоставить венграм на Закарпатье особые права
- Будапешт уже направил соответствующие сигналы украинской стороне
Предоставление венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, аналогичных правам национальных меньшинств в странах Евросоюза, является обязательным условием для получения согласия Будапешта на запуск первого кластера в рамках переговоров о вступлении между Киевом и ЕС.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Польшу на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском, сообщает "Европейская правда".
Глава венгерского правительства отметил, что уже поднял этот вопрос перед Туском, а также намекнул, что приход к власти его партии "Тиса" является шансом для "нового этапа" в отношениях с Киевом.
По словам Мадяра, Будапешт уже направил соответствующие сигналы украинской стороне, и в настоящее время начались технические консультации по языковым, культурным и другим правам закарпатских венгров.
Он выразил надежду, что эта серия переговоров пройдет быстро и успешно.
"Для нас это condicio sine qua non (необходимое условие. – Ред.) для того, чтобы мы дали согласие на открытие первого кластера в процессе вступления Украины в ЕС, поскольку он касается именно верховенства права и демократии", – заявил Мадяр.
Он добавил, что решение этого вопроса якобы "станет сильным сигналом" со стороны Киева о готовности соблюдать европейские стандарты в отношении собственных граждан до официального открытия переговорного раздела.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии. Украина готова углублять сотрудничество с Венгрией и строить прочные отношения между нашими странами на основе добрососедства и уважения к нашим народам.
Как ранее сообщал Главред, Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и назвал такой сценарий "абсурдным" из-за войны. В то же время он признал Украину жертвой российской агрессии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Венгрия вернула Украине деньги Ощадбанка. Зеленский поблагодарил Венгрию за конструктивный и цивилизованный шаг.
О персоне - Петер Мадьяр
Петер Мадьяр - венгерский политик и юрист. Он привлек внимание СМИ, когда в 2024 году объявил о своем намерении основать партию, предлагая альтернативу тому, что он считал "искусственным расколом" между парламентской оппозицией и Fidesz-KDNP - правящей коалицией в Венгрии, пишет Википедия. Его партия "Тиса" стала победителем парламентских выборов 2026.
