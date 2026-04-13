Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

Анна Ярославская
13 апреля 2026, 12:58
Петер Мадьяр исключил "дружбу" с Россией, но допускает прагматичный диалог.
Петер Мадьяр, Владимир Путин
Петер Мадьяр сделал заявление о переговорах с Путиным

Главное:

  • Мадьяр заявил о готовности к переговорам с Путиным
  • Венгрия сохранит зависимость от российской энергетики в ближайшее время
  • Лидер "Тисы" исключил "дружбу" с РФ, но допускает прагматичный диалог

Глава новой правящей партии Венгрии "Тиса" и будущий премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Как пишет венгерское издание Nepszava, лидер "Тисы" не исключил прямых переговоров с президентом России. По его словам, Венгрия и Россия - соседи, их географическое расположение не изменится.

"Зависимость от российской энергетики сохранится еще некоторое время. Диверсификацию надо усиливать, но это не произойдет за одну ночь. Если нужно, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями", - подчеркнул Мадьяр.

По словам будущего премьера, новое правительство сосредоточится на реальных проблемах венгров, а не на внешнеполитических играх.

Петер Мадьяр / Инфографика: Главред

Выборы в Венгрии - последние новости

Партия Петера Мадьяра "Тиса" одержала убедительную победу на парламентских выборах 12 апреля, получив 138 из 199 мест в парламенте. Явка составила почти 80% - это рекорд для Венгрии со времен краха социалистического блока.

Выступая на многотысячном митинге своих сторонников, Мадьяр выступил с рядом заявлений. В частности, он констатировал падение режима Виктора Орбана и освобождение страны от аппарата пропаганды и ненависти, на который власти потратили сотни миллиардов.

Лидер партии "Тиса" объявил о развороте внешней политики Венгрии. Основным приоритетом Мадьяра и его политсилы станет восстановление доверия внутри ключевых международных блоков. Он планирует отойти от политики "балансировки", которую годами проводил Виктор Орбан.

Как писал Главред, Украина заявила о готовности немедленно начать диалог с новым руководством Венгрии и открыть "новую добрососедскую страницу" в отношениях между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам министра, потенциальная повестка дня чрезвычайно широка — от модернизации пограничной инфраструктуры до ключевых решений в европейском направлении. Речь идет о дальнейшем продвижении Украины к членству в ЕС, снятии венгерского блокирования отдельных решений, а также поддержке санкционной политики Евросоюза в отношении России.

Что означает для Украины приход Мадяра к власти: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему не стоит паниковать из-за позиции Мадяра по отношению к Украине.

В частности, он объяснил, что стоит за распространяемым СМИ тезисом о том, что Венгрия не будет помогать Украине оружием.

"Петер Мадяр всегда был против поставок венгерского оружия и техники Украине. Ни разу не слышал о том, чтобы он выступал о передаче её нашей стране, поскольку вооружённые силы Венгрии не настолько обеспечены и сильны, чтобы в случае угроз стать гарантом безопасности. Кроме того, ВПК Венгрии развит крайне слабо и в вопросах военной техники и технологий это зависимая страна. Это прагматичное и вполне рациональное заявление", - отметил Коваленко.

Второй тезис катается того, что Мадяр против вступления Украины в ЕС.

"Я сам не верю, во вступление Украины в НАТО и очень сильно сомневаюсь во вступлении в ЕС, пока не закончится война и, не будут решены вопросы с временно оккупированными территориями", - сказал Коваленко.

Также эксперт напомнил, что Мадяр всегда выступал за диверсификацию российских поставок, но Венгрия минимум ещё год или два будет зависеть от российских энергоносителей.

"Путь диверсификации для Венгрии будет очень сложным, поэтому не удивляйтесь встречам лидера "Tisa" с представителями рф и их договорённостям по поставкам, которые российская пропаганда всегда будет использовать для всё новых ИПСО", - резюмировал Коваленко.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

