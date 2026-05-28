В российско-украинской войне наступает переломный момент: эксперт назвал главные признаки

Дарья Пшеничник
28 мая 2026, 12:11
Как отмечает эксперт, российские войска вступают в фазу истощения, а темпы их продвижения снизились до минимума.
Переломный момент в войне Украины с РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из новости:

  • Россия стремительно теряет темп наступления из-за истощения сил
  • Человеческие ресурсы больше не обеспечивают прорывов на фронте
  • Ситуация приближается к перелому в пользу Украины

В российско-украинской войне формируется новая динамика, которая все более очевидно играет в пользу Украины. Хотя об окончательном переломе говорить еще рано, изменения на фронте свидетельствуют о том, что российская армия теряет способность наступать, а ее главная ставка — массовость — перестает давать результат. Об этом свидетельствуют и оценки украинских дипломатов, и анализ военных экспертов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главред объяснил, что человеческий ресурс, который Кремль годами считал ключевым преимуществом, больше не работает в условиях современной высокотехнологичной войны. По его словам, российские войска вступают в фазу истощения, а темпы их продвижения упали до минимума.

"О переломе в войне говорить еще рано. Но господин Сибига прав в том, что изменения, происходящие на фронте, крайне негативны для российских оккупационных войск и приближают нас к переломному моменту", — отметил Коваленко.

Эксперт напоминает, что в 2023–2024 годах россияне двигались по инерции, используя темп, полученный после Авдеевской кампании. Однако уже в 2025 году этот темп начал стремительно падать, а в 2026 году практически исчез. Причина — несоответствие между стратегическими целями Кремля и реальными возможностями армии.

Коваленко отмечает, что на уровне фронта масштабные планы превращаются в попытки взять очередную лесополосу или разрушенное село, за что россияне платят огромными потерями.

"В условиях kill-зон и динамичной высокотехнологичной войны человеческий ресурс не способен разрушить оборону или прорвать kill-зону без огромных потерь. Поэтому Россия заходит в тупик", — подчеркнул обозреватель.

По словам Коваленко, несмотря на попытки Кремля компенсировать провалы количеством дронов, авиабомб или артиллерии, ключевая проблема остается неизменной: кто-то должен идти в наступление. А именно этого российская армия уже не может обеспечить. Даже по официальным оценкам, в мае средний недельный прирост оккупированной территории составлял всего 20–23 кв. км — в шесть раз меньше, чем год назад.

"Инерция продвижения сошла на нет, и дальше — тупик. Россияне не смогут продвигаться и будут вынуждены перейти к обороне", — подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что на фоне этого Украина наращивает собственные возможности — от ударов дронами по глубокому российскому тылу до постепенного возвращения территорий. Именно эти факторы, по словам эксперта, и создают предпосылки для будущего перелома, который может стать очевидным уже в ближайшие месяцы.

Ситуация на фронте — последние новости

Российские оккупанты начали отступать на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Как заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, враг уже провалил свою весеннюю кампанию и отступает на определенных участках. Это не оправдало ожиданий Путина, который хотел захватить всю Донецкую область.

Военный эксперт Иван Ступак отметил, что ключевыми целями нового российского наступления остаются Краматорск, Славянск и Константиновка в Донецкой области, а также важное значение имеет Запорожское направление с рядом горячих точек. Войска РФ пытаются добиться полного контроля над Донбассом, однако им оказывают сопротивление украинские силы. Подробности о целях нового российского наступления раскрыты в интервью с экспертом.

Как ранее сообщал Главред, российские войска полностью заняли города Покровск и Мирноград, использовав их в качестве опорных пунктов для дальнейшего продвижения. Враг сосредоточил там значительные силы, что затрудняет освобождение этих населенных пунктов. Наступательной целью российской армии является также Доброполье.

Отметим, что несмотря на заявления об оккупации, Силы обороны продолжают удерживать части Покровска и ведут оборонительные бои на северных окраинах города, не позволяя полной оккупации. Старший офицер 7 корпуса ДШВ подтвердил наличие украинских позиций в городе и активные действия по нанесению огневого удара по противнику. Это важная деталь для понимания реальной ситуации в Покровске.

О личности: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

