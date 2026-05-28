Каллас заявила об эвакуации посольства США из Киева: что происходит на самом деле

Заявление представительницы ЕС прозвучало на фоне угроз РФ наносить массированные удары по столице Украины.

Кайя Каллас заявила, что посольство США выехало из Украины

Главное:

Каллас объявила о выезде посольства США из-за угроз ударов РФ

Киев опроверг данные об эвакуации американцев

В американском дипведомстве дали официальный комментарий

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики Кайя Каллас заявила на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран ЕС на Кипре, что посольство США якобы выехало из Украины на фоне угроз страны агрессора России нанести новые массированные удары по Киеву.

В свою очередь, спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что информация об эвакуации американского посольства из столицы Украины не соответствует действительности.

Что сказала Каллас

По словам Каллас, европейские дипломаты остаются на месте, а американцы якобы эвакуировались.

"Вчера из Украины поступила информация, что все посольства, за исключением одного, остались на месте. Это также свидетельствует о мужестве сотрудников этих посольств. Но, да, все европейские дипломаты остаются. Американцы же выехали", — сказала представительница ЕС во время общения с журналистами.

На вопрос, как Евросоюз оценивает угрозу ударов по Киеву и посольствам, дипломат ответила, что Россия прибегает к таким действиям, поскольку на поле боя "фактически не достигает успехов".

"Поэтому сейчас они усиливают террористические атаки — иначе это и не назовешь — и сеют страх в обществе. Это не работало годами, и я не думаю, что сработает сейчас", — сказала Каллас.

В МИД Украины опровергли эвакуацию посольства США

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил на брифинге, что информация о выезде американского посольства из столицы не соответствует действительности.

В Офисе президента также прокомментировали слова Кайи Каллас. В частности, советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал ситуацию "странной", ведь Украина не должна интерпретировать слова руководительницы дипломатии ЕС о Соединенных Штатах.

"Возможно, имелось в виду об обстоятельствах перед тем ударом в ночь на воскресенье. Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, которые работают в Киеве", - отметил Литвин.

Официальная позиция США

В посольстве США официально заявили, что дипломатическое ведомство открыто.

"В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными", - подчеркнули в посольстве.

Там добавили, что для Госдепартамента безопасность американцев имеет первостепенное значение, и он регулярно пересматривает состояние безопасности посольства в Киеве.

"Мы еще раз подчеркиваем, что американцам не следует ездить в Украину ни по какой причине в связи с вооруженным конфликтом", - говорится в сообщении.

Россия пригрозила "системными ударами" по Киеву - что известно

Как писал Главред, 25 мая глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

В ходе переговоров страна-агрессор Россия официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву, которые Москва называет ответом на якобы террористические атаки со стороны Украины против гражданского населения и объектов на территории РФ.

25 мая мониторинговые каналы писали о том, российские оккупационные войска готовят новый массированный комбинированный удар по Украине. Атака может произойти в ближайшие 72 часа.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что удар по Киеву, нанесенный Россией 24 мая, может стать не разовой акцией.

На вопрос, означают ли заявления МИД РФ, что удары могут стать ежедневными, Песков ответил фразой, которую отказался объяснять:

"Системность — это не периодичность, системность не равна периодичности".

Генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко считает, что Россия может снова массированно атаковать Украину уже через неделю. По его словам, сейчас враг наращивает количество баллистических ракет, поскольку РФ знает о проблемах ВСУ со сбиванием именно этого типа оружия.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Может ли РФ разбомбить Киев: мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что страна-агрессор Россия имеет ограниченные возможности для того, чтобы реализовать угрозы о якобы "полном уничтожении Киева".

"Я думаю, что у них (россиян, — ред.) очень ограниченные возможности в плане того, чтобы разбомбить Киев. Они нас уже пятый год бомбят. Причем активность или интенсивность и мощность ударов иногда бывает гораздо больше, чем в последний раз", — сказал эксперт в комментарии ТСН.ua.

По его словам, заявления Кремля о якобы "полном уничтожении Киева" адресованы прежде всего западным партнерам Украины.

"Особенно рассчитаны в большей степени, на мой взгляд, на западных партнеров. Когда Лавров лично звонит Рубио и говорит, что забирайте дипломатов, потому что мы же здесь Киев будем сносить с лица земли", — подытожил эксперт.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

