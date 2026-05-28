Ребенок не хочет спать днем: психолог назвала распространенную ошибку родителей

Не всегда нежелание ребенка спать днём является правдивым.

В отдельных случаях отсутствие дневного сна может быть нормой

Вы узнаете:

В каких случаях ребенку не нужен дневной сон

Как родители могут нормализовать дневной сон ребенка

Дети после 18 месяцев полностью переходят на один дневной сон. Но некоторым родителям и этот единственный сон бывает сложно наладить для ребенка. Психолог Марина Романенко объяснила, почему малыши могут отказываться от дневного сна.

Главред узнал, что об этом она рассказала на своем YouTube-канале. Психолог отмечает, что ситуация с отсутствием дневного сна у ребенка не всегда является проблемой.

У части детей дневной сон исчезает значительно раньше, чем ожидают родители. В таких случаях это может быть естественной особенностью организма, даже если ребенку всего 18 месяцев.

Романенко заметила, что такие дети обычно имеют достаточно энергии в течение дня и хорошо себя чувствуют без дневного отдыха в постели.

"Если у вас такой случай, все нормально, не трогайте ребенка", — подчеркнула психолог.

Другая ситуация возникает тогда, когда ребенок еще нуждается во сне, но не может заснуть, потому что родители пытаются жестко контролировать процесс засыпания. Это может приводить к протестному поведению.

В таком случае ключ к решению проблемы заключается в изменении подхода к процессу укладывания ребенка спать. Родителям нужно изменить способ укладывания ребенка, и тогда дневной сон нормализуется.

О персоне: Марина Романенко Марина Романенко – практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

