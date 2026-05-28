Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребенок не хочет спать днем: психолог назвала распространенную ошибку родителей

Анна Косик
28 мая 2026, 05:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Не всегда нежелание ребенка спать днём является правдивым.
ребенок, марина романенко
В отдельных случаях отсутствие дневного сна может быть нормой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • В каких случаях ребенку не нужен дневной сон
  • Как родители могут нормализовать дневной сон ребенка

Дети после 18 месяцев полностью переходят на один дневной сон. Но некоторым родителям и этот единственный сон бывает сложно наладить для ребенка. Психолог Марина Романенко объяснила, почему малыши могут отказываться от дневного сна.

Главред узнал, что об этом она рассказала на своем YouTube-канале. Психолог отмечает, что ситуация с отсутствием дневного сна у ребенка не всегда является проблемой.

видео дня

У части детей дневной сон исчезает значительно раньше, чем ожидают родители. В таких случаях это может быть естественной особенностью организма, даже если ребенку всего 18 месяцев.

Романенко заметила, что такие дети обычно имеют достаточно энергии в течение дня и хорошо себя чувствуют без дневного отдыха в постели.

"Если у вас такой случай, все нормально, не трогайте ребенка", — подчеркнула психолог.

Другая ситуация возникает тогда, когда ребенок еще нуждается во сне, но не может заснуть, потому что родители пытаются жестко контролировать процесс засыпания. Это может приводить к протестному поведению.

В таком случае ключ к решению проблемы заключается в изменении подхода к процессу укладывания ребенка спать. Родителям нужно изменить способ укладывания ребенка, и тогда дневной сон нормализуется.

Смотрите видео с объяснением психолога:

Читайте также:

О персоне: Марина Романенко

Марина Романенко – практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
психолог сон дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура опустится до +11 градусов: Украину накрывает сильное похолодание.

Температура опустится до +11 градусов: Украину накрывает сильное похолодание.

03:40Синоптик
В ЦПД назвали ключевые условия, при которых возможна остановка войны: что известно

В ЦПД назвали ключевые условия, при которых возможна остановка войны: что известно

00:19Война
"Враг идет ва-банк": эксперт предупредил о большом летнем наступлении окупантов

"Враг идет ва-банк": эксперт предупредил о большом летнем наступлении окупантов

22:32Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 28 мая: Крысам - капризы, Козлам - поддержка

Китайский гороскоп на завтра, 28 мая: Крысам - капризы, Козлам - поддержка

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Пара купила старый комод и сразу поняла, что с ним что-то не так

Пара купила старый комод и сразу поняла, что с ним что-то не так

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

Карта Deep State онлайн за 27 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

05:50

Ребенок не хочет спать днем: психолог назвала распространенную ошибку родителей

05:15

Три знака зодиака получат счастливый билет: кому скоро улыбнется фортуна

04:42

Гороскоп на завтра, 29 мая: Близнецам — неожиданность, Львам — прибыль

04:09

Новые правила бронирования в Украине: юрист предупредил об "абсурдной" норме

03:40

Температура опустится до +11 градусов: Украину накрывает сильное похолодание.

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
03:33

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

03:17

Кого ждет редкая удача и покупка дома мечты: гороскоп на июнь 2026Видео

01:50

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

00:59

Известковый налет на кране исчезнет в считанные минуты: трюк, о котором знают единицы

Реклама
00:19

В ЦПД назвали ключевые условия, при которых возможна остановка войны: что известно

27 мая, среда
23:29

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

23:22

Запасы почти "на нуле": в Украине дорожает основной овощ, какие цены

23:10

Арбузов не будет: какая ошибка в уходе может погубить весь урожай

22:32

"Враг идет ва-банк": эксперт предупредил о большом летнем наступлении окупантов

22:31

В РФ объявили о новых целях для ударов по Украине: какие объекты под угрозой

22:06

Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где раздались взрывы

21:48

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

21:35

Почему тараканы появляются даже в чистой квартире - как избавиться от навсегда

21:31

Научно доказано - какой день недели самый плохой и какую угрозу приноситВидео

21:13

В Украине может появиться новый формат повесток: как их планируют вручать

Реклама
21:11

Слово "понарошку" употребляют неправильно — как следует говорить на украинскомВидео

21:11

Тля и фитофтора исчезнут: простые домашние средства для защиты грядок

20:44

Россия ударила по Украине одновременно двумя ракетами "Орешник" — что известно

20:29

Тля исчезнет мгновенно: как спасти розы от нашествия насекомых без химии

20:13

Жизнь четырех знаков зодиака внезапно улучшится – кто среди счастливчиков

20:09

Две вместо одной: что означает количество выхлопных труб в автоВидео

19:33

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говоритВидео

19:19

Украинцы массово "сели" на один вид мяса — что будет с ценами в ближайшее время

19:11

Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь

19:10

Один город в Украине полностью откажется от газа: чем его планируют заменить

19:10

РФ ровняет с землей и превращает в руину ключевой город: происходящее на фронте

19:10

"Последняя ставка Путина": Эйдман объяснил новую тактику Кремлямнение

18:59

Кожа от костей отделяется: у путинистки Бабкиной проблемы со здоровьем

18:37

Рано ушел: скончался звезда сериала "Эмили в Париже"

18:30

"Десятки тысяч дополнительно": Кремль готовит новую волну мобилизации, что известно

18:28

Пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь

18:26

Больше не Дима: филолог назвал колоритные украинские формы имени Дмитрий

18:20

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Рыбам - честность, Весам - начало

18:11

Россияне заявили об оккупации новых территорий на Харьковщине: что говорят в ВСУ

18:06

Мужчина и женщина пытались взорвать ТЦК на Житомирщине: сколько лет тюрьмы получили

Реклама
18:05

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко

17:56

Мужчина поехал на отдых мечты и вскоре перестал узнавать близких

17:55

Цены на продукты в Украине резко изменятся: чего ожидать украинцам в июне

17:41

Одна вещь из кухни поможет охладиться в жару: что поставить рядом с вентиляторомВидео

17:37

Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

17:33

Вера в Бога и приметы: можно ли их совмещать — что говорит церковь

17:17

Новинка среди солнечных панелей заставила украинцев пересмотреть расходы

17:12

Без возвращения Крыма мира не будет: генерал раскрыл план деоккупации

17:00

Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

16:57

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: почему цена вырастет в разы и где

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять