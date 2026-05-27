Запасы почти "на нуле": в Украине дорожает основной овощ, какие цены

Мария Николишин
27 мая 2026, 23:22
Всего за неделю цены подскочили на 15%.
В Украине стремительно дорожает картофель / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • В Украине дорожает прошлогодний картофель
  • Цены уже выросли до 6–12 гривен за килограмм
  • Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание

В Украине начали постепенно расти цены на прошлогодний картофель. На стоимость влияет сезонное сокращение предложения и стабильный спрос. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сейчас картофель урожая 2025 года предлагают по цене 6–12 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Оптовые компании часто жалуются на нехватку качественного картофеля у производителей, что не дает возможности формировать достаточные объемы товарных партий", — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, прошлогодний картофель продается почти на 60% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

EastFruit также не исключает дальнейшего подорожания этой продукции, поскольку доля некондиционного картофеля довольно высока, а запасы стремительно сокращаются.

Что будет с ценами на овощи в июне

Председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что для отечественных овощей, таких как свекла, картофель, морковь, лук и капуста, в июне будут действовать одни ценовые тенденции. В то же время цены на импортные продукты будут формироваться под влиянием других факторов.

"Из года в год мы уже неоднократно наблюдали, что в один сезон, например, резко дешевеют помидоры, а в другой такого скачка вниз не происходит. Поэтому все будет зависеть от сезонного фактора, спроса и предложения на рынке фактически по каждой номенклатуре продуктов питания, особенно сезонных", — подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, экономист Олег Пендзин говорил, что цены на овощи в Украине в июне могут снизиться из-за благоприятных погодных условий, которые будут способствовать более быстрому созреванию урожая. Это может привести к удешевлению "борщевого набора" и свежих овощей.

Эксперт также заявлял, что цены на яйца в значительной степени зависят от стоимости комбикормов, основой которых является кукуруза, запасы которой на рынке иссякают. Этот фактор удерживает цену на яйца на высоком уровне даже в условиях сезонного увеличения предложения.

Кроме того, весенние заморозки существенно повлияли на урожай фруктов в Украине, особенно абрикосов и черешни, из-за чего их количество на рынке будет ограниченным. Импорт частично компенсирует дефицит, но цены останутся высокими и будут зависеть от покупательной способности потребителей.

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

