Украинцев ждет обвал цен на популярные продукты: что подешевеет и когда

Экономист заявил, что дальнейшая динамика цен на овощи в Украине будет зависеть от погодных условий, которые будут определять темпы созревания урожая.

Как изменится стоимость набора для борща в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

С наступлением лета стоит ожидать удешевления"борщевого набора", огурцов и помидоров. В то же время динамика стоимости напрямую зависит от погодных условий, которые определяют темпы созревания и объемы урожая. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Это невозможно предсказать, поскольку мы не можем предсказать, какой будет погода в течение лета: какими будут температуры, будут ли идти дожди, наступит ли засуха", — указал он. видео дня

Пендзин отметил, что ситуация с ценами на овощи напрямую зависит от погодных условий: чем они благоприятнее, тем быстрее созревает урожай. Соответственно, с увеличением предложения на рынке цены будут снижаться. В то же время точно спрогнозировать это пока невозможно.

По его словам, если сохранится теплая погода с дождями, как сейчас, овощи из открытого грунта, в том числе и молодой картофель, появятся на рынке значительно быстрее.

"Это приведет к стремительному снижению цен в июне", — подытожил он.

В Украине резко упали цены на популярные овощи: молодой картофель, морковь и цветная капуста подешевели больше всего за неделю, сообщают эксперты о снижении цен на овощи и фрукты за неделю. Подорожание некоторых продуктов осенью эксперты связывают с сокращением посевных площадей и ростом производственных затрат. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка прогнозирует существенное подорожание овощей осенью.

Резкий ценовой разворот коснулся молодой капусты, которая подешевела в среднем на 18% из-за избытка продукции, сообщают аналитики о тенденции снижения цен на белокочанную капусту нового урожая. Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран заверил, что ситуация с урожаем контролируется и дефицита продуктов ожидать не стоит. Цены на прошлогоднюю капусту, напротив, продолжают расти, что связывают со стабильным спросом.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве резко подорожала украинская клубника – ее цена выросла почти на 33% за день. Закарпатская ягода, хотя и осталась самой дешевой среди отечественной, подорожала примерно на 27%. Аналитик Максим Гопка объясняет это возможным дефицитом из-за погодных рисков и снижения урожая косточковых культур весной.

О личности: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин – экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

