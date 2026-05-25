Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

Руслана Заклинская
25 мая 2026, 12:19
Светлана Тихановская осудила ракетные удары по Украине.
Тихановская прибыла в Киев / Коллаж: Главред, фото: x.com/Tsihanouskaya

Кратко:

  • Светлана Тихановская прибыла в Киев
  • Визит состоялся на фоне массированной российской атаки, которую Тихановская осудила
  • В Киеве Тихановская почтила память белорусской активистки Марии Зайцевой

Утром 25 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Киев на специальном поезде. Это ее первый визит в Украину, который проходит по приглашению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила Тихановская в соцсети X.

Вместе с Тихановской прибыла делегация Объединенного переходного кабинета Беларуси. В ее состав вошли советники Франак Вячорка, Денис Кучинский и Анатолий Лебедько, заместитель руководителя ОПК Павел Латушко, руководитель аппарата Валерий Мацкевич и представитель по социальным вопросам Ольга Зазулинская. На киевском вокзале делегацию встретил посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор.

В рамках визита запланированы встречи Тихановской с руководством Украины, а также участие в Международном саммите городов и регионов, который проходит в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Мероприятие направлено на координацию международной поддержки восстановления Украины.

Приглашение посетить Украину Зеленский передал еще в конце января в Вильнюсе во время их первой двусторонней встречи. А 22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев поддерживает диалог с белорусскими демократическими силами и готовит соответствующие контакты.

Реакция Тихановской на атаку на Киев

Визит состоялся на фоне массированной российской атаки на Киев и другие украинские города, произошедшей в ночь на 24 мая. Тихановская осудила обстрелы и заявила, что ответственность за войну несут как Кремль, так и режим Александра Лукашенко из-за содействия российской агрессии.

В Киеве она также почтила память белорусской активистки Марии Зайцевой, которая погибла в Украине во время отражения российского вторжения. Тихановская назвала ее символом белорусско-украинской солидарности.

"Для меня Мария является символом нового поколения белорусов. Людей, которые понимают, что свобода Беларуси и свобода Украины неразделимы. Она погибла как герой, но ее имя будет жить. И наш долг — сделать все возможное, чтобы жертва Марии и других героев не была напрасной", - написала она.

Отдельно Тихановская заявила, что видела последствия российских ударов по Киеву и выразила поддержку Украине. По ее словам, Россия пытается запугать украинцев ночными ударами, однако это лишь "раскрывает истинную природу режима Путина", который не считается с международным правом и человеческими жизнями.

"И режим Лукашенко несет свою долю ответственности за это, потому что позволил использовать белорусскую территорию для агрессии, для запуска ракет и для размещения российского оружия. Но я хочу, чтобы украинцы знали: белорусы с вами. Мы поддерживаем Украину не потому, что она "политически корректна", а потому, что чувствуем эту боль как свою собственную. Мы видим ваше мужество после каждого нападения. Это настоящая сила. И я убеждена: ни одна ракета не сможет сломить нацию, которая борется за свою свободу и достоинство", - подчеркнула Тихановская.

Тихановская видела последствия российской атаки / Фото: скриншот

Готовится ли Беларусь к войне против Украины - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что периодические заявления о возможном использовании территории Беларуси для наступления России на Украину или страны НАТО появляются в информационном пространстве регулярно, однако пока признаков подготовки к новому вторжению нет.

По его словам, это направление постоянно находится под контролем украинской и западных разведок. Ступак отметил, что скрытно подготовить масштабную операцию практически невозможно.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Эксперт также отметил, что Александр Лукашенко, вероятно, не заинтересован во втягивании Беларуси в войну, поскольку пытается постепенно выходить из международной изоляции и санкционного давления. По его мнению, в нынешних условиях вступление в войну было бы для Минска невыгодным.

Как сообщал Главред, 24 мая президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко впервые с 2022 года. По данным белорусской стороны, инициатором звонка выступила Франция.

Звонок состоялся на фоне возможного присоединения Беларуси к войне России против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинская разведка зафиксировала пять потенциальных сценариев действий противника, на которые уже готовятся соответствующие меры реагирования.

Зеленский сообщил об усилении украинских сил на Черниговско-Киевском направлении. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что российский Генштаб рассматривает варианты наступательных операций с северного направления

О личности: Светлана Тихановская

Светлана Георгиевна Тихановская (род. 11 сентября 1982 года, г. Микашевичи, Беларусь) — белорусская оппозиционная политик, бывшая кандидатка в президенты Беларуси на выборах 2020 года. Стала главной оппоненткой Александра Лукашенко после того, как к выборам не допустили ее мужа Сергея Тихановского.

После объявления результатов выборов и начала массовых протестов была вынуждена покинуть Беларусь. В настоящее время проживает за рубежом и представляет демократические силы страны на международном уровне в качестве лидера белорусской оппозиции и главы Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Выступает за демократические перемены, новые выборы и освобождение политических заключенных, а также поддерживает Украину в войне против России.

