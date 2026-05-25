Было две ракеты: РФ могла ударить "Орешником" по собственным войскам

Мария Николишин
25 мая 2026, 12:16
Мониторы предполагают, что первый запуск "Орешника" оказался неудачным.
Россия запустила две ракеты "Орешник" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

  • РФ могла выпустить две ракеты "Орешник" 24 мая
  • Одна из них могла попасть в ВОТ возле Авдеевки
  • Не исключено, что россияне нанесли удар по собственным войскам

В ночь на 24 мая страна-агрессор Россия применила против Украины баллистическую ракету средней дальности (БРСД) "Орешник". Под удар попал город Белая Церковь, расположенный в 70 км от Киева. Но, вероятно, россияне выпустили не одну ракету, а две. Об этом пишет мониторинговый канал єРадар.

"Итак, как вы уже знаете, (россияне, — ред.) применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по территории Украины, но есть один большой нюанс", — говорится в сообщении.

Отмечается, что второй "Орешник", вероятно, ударил по временно оккупированной территории в районе Авдеевки или Ясиноватой, что в пригороде Донецка.

Мониторы также не исключают, что россияне нанесли удар по собственным войскам на этой территории.

"Во время массированного ракетного удара в ночь на 24 мая большое количество мониторинговых каналов сообщили о пусках "Орешника" около 01:00 ночи. На тот момент никаких сообщений о попаданиях зафиксировано не было, поэтому мы и поставили под сомнение первый запуск, который, очевидно, все же состоялся", — добавляют аналитики.

По их мнению, после неудачного первого запуска состоялся второй, во время которого был нанесен удар по Белой Церкви. Из-за этого Воздушные Силы сообщили лишь об одном попадании на территории Украины.

Россия уже не производит ракеты "Орешник"

Авиационный эксперт Константин Криволап ранее говорил, что ракетная программа по созданию "Орешника", вероятно, была свернута, и в РФ осталось лишь небольшое количество уже изготовленных образцов.

По его словам, у россиян есть макет, но реальной боевой части нет ни в ядерном, ни в неядерном исполнении.

"Сейчас о ней вспомнили и якобы "использовали" только с одной целью — запугать гражданское население. Но, как мы видим, нанести реальное военное поражение этим оружием невозможно", — подчеркнул он.

Ракета "Орешник" / Инфографика: Главред

Удар "Орешником" по Украине — что известно

Как сообщал Главред, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Россия применила по Киевской области баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" — удар пришелся по району Белой Церкви во время ночной атаки 24 мая.

Известно, что в результате удара в городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража. Сотрудники ГСЧС ликвидировали все возгорания.

Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что российские войска, возможно, нанесли удар "Орешником" для испытания и совершенствования своих систем доставки ядерного оружия.

Об источнике: єРадар

"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

