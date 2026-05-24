Нужно всего одно средство: как очистить стиральную машину от грязи

Анна Косик
24 мая 2026, 12:59
У многих в ванной есть то, что отмоет стиральную машину до блеска.
Лайфхак для стиральной машины

Вы узнаете:

  • Как продезинфицировать барабан стиральной машинки
  • Зачем стирать одежду с ополаскивателем для полости рта

Стиральная машина значительно упрощает быт хозяйкам каждый день. Однако для того, чтобы она исправно работала, нужно время от времени ее очищать. Для этого совсем не обязательно тратить много денег на специальные средства.

Главред узнал, что специалист по уборке из компании по ремонту бытовой техники Ян Палмер-Смит поделился нетрадиционным советом, как уничтожить микробы и минимизировать неприятные запахи в стиральной машине.

Как пишет The Mirror, он советует брызгать ополаскиватель для полости рта в отсек для моющего средства в стиральной машинке. Это поможет постоянно поддерживать чистоту этой бытовой техники.

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

"Ополаскиватель для рта также можно использовать для очистки стиральной машины. Налейте полстакана спиртосодержащего ополаскивателя для рта непосредственно в барабан или отсек для моющего средства и запустите цикл стирки без воды. Это позволяет антисептическим свойствам уничтожить бактерии, продезинфицировать барабан и оставить его свежим. Для лучшего результата совместите это с очисткой отсека для моющего средства и фильтра, поскольку это места, от которых вещи чаще всего пачкаются во время стирки", — сказал эксперт.

Такую очистку стиральной машины следует проводить ежемесячно. А более тщательно мыть ее желательно раз в 3 месяца.

Об источнике: The Mirror

The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

