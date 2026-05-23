Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезать

Константин Пономарев
23 мая 2026, 13:42
Простой способ борьбы с плодовыми мушками удивил пользователей сети. Ловушка одной домохозяйки из обычных ингредиентов стала вирусной.
Женщина поделилась самодельной ловушкой для мошек
Женщина поделилась самодельной ловушкой для мошек / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@genevieve.levy.creates

Вы узнаете:

  • Почему плодовые мушки внезапно появляются на кухни летом
  • Что добавила женщина в миску для неожиданного эффекта
  • Почему люди начали повторять кухонный трюк

С наступлением теплой погоды многие сталкиваются с одной и той же неприятной проблемой. На кухнях внезапно появляются плодовые мушки. Они собираются возле фруктов, мусорных баков, раковин и остатков еды, а избавиться от них бывает сложнее, чем кажется.

Однако жительница Великобритании уверяет, что нашла простой способ, который помог ей значительно сократить количество надоедливых насекомых. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Видео собрало почти 4 миллиона просмотров

33-летняя Женевьева Леви из Лондона поделилась необычным домашним способом борьбы с плодовыми мушками. Ее видео быстро стало вирусным и набрало почти 4 миллиона просмотров.

По словам женщины, идея оказалась неожиданно эффективной.

"Это оказалось очень эффективно. Ничто не гарантирует стопроцентной защиты, но это значительно уменьшило количество имеющихся у меня мошек", - рассказала британка.

Как работает необычная ловушка

Лайфхак оказался очень простым и не требует специальных средств.

Для создания ловушки Женевьева использует: жидкость для мытья посуды, немного сахара или меда, небольшое количество уксуса, воду и пищевую пленку.

Все ингредиенты смешиваются в миске, после чего емкость накрывается пленкой. Затем в ней делают небольшие отверстия.

По словам женщины, мошки проникают внутрь, привлеченные запахом сладкой смеси, но выбраться обратно уже не могут.

"А потом просто поставьте туда, где обычно скапливаются насекомые", - объяснила британка.

Реакция соцсетей

Видео вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие признались, что уже столкнулись с нашествием плодовых мушек и решили немедленно проверить способ.

"О боже, ты меня спасла! Я мучилась несколько дней", - написала одна девушка.

Другой зритель добавил, что трюк работает и без кухонной пленки. По его словам, средство для мытья посуды ловит насекомых, и они не могут улететь.

Некоторые также поделились дополнительными хитростями. Например, один из пользователей посоветовал подкладывать пробки под фрукты в вазе, утверждая, что они помогают впитывать лишнюю влагу и отпугивать насекомых.

Смотрите в видео о том, как работает необычная ловушка:

@genevieve.levy.creates Kitchen hack - do you always get fruit flies in the summer like I do, even if you’ve got a very clean kitchen? Well this hack is a miracle and cheap with all things you will have in the cupboard. #kitchenhacks#fruitflies♬ original sound - genevieve levy creates

Ранее Главред писал о том, что простой домашний спрей помогает остановить нашествие крыс весной. Эксперты назвали запах, которого боятся грызуны.

Также сообщалось о том, что простое действие в мае поможет забыть о мухах. Журналистка Кэтрин Макфиллипс рассказала, что прошлым летом столкнулась с серьезной проблемой. На кухне было слишком много мух, от которых не помогали ни ловушки, ни уборка. Она выяснила, что именно привлекало насекомых.

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

