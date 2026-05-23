Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезать

Простой способ борьбы с плодовыми мушками удивил пользователей сети. Ловушка одной домохозяйки из обычных ингредиентов стала вирусной.

Женщина поделилась самодельной ловушкой для мошек

С наступлением теплой погоды многие сталкиваются с одной и той же неприятной проблемой. На кухнях внезапно появляются плодовые мушки. Они собираются возле фруктов, мусорных баков, раковин и остатков еды, а избавиться от них бывает сложнее, чем кажется.

Однако жительница Великобритании уверяет, что нашла простой способ, который помог ей значительно сократить количество надоедливых насекомых. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

33-летняя Женевьева Леви из Лондона поделилась необычным домашним способом борьбы с плодовыми мушками. Ее видео быстро стало вирусным и набрало почти 4 миллиона просмотров.

По словам женщины, идея оказалась неожиданно эффективной.

"Это оказалось очень эффективно. Ничто не гарантирует стопроцентной защиты, но это значительно уменьшило количество имеющихся у меня мошек", - рассказала британка.

Как работает необычная ловушка

Лайфхак оказался очень простым и не требует специальных средств.

Для создания ловушки Женевьева использует: жидкость для мытья посуды, немного сахара или меда, небольшое количество уксуса, воду и пищевую пленку.

Все ингредиенты смешиваются в миске, после чего емкость накрывается пленкой. Затем в ней делают небольшие отверстия.

Лайфхак оказался очень простым и не требует специальных средств / Фото: tiktok.com/@genevieve.levy.creates

По словам женщины, мошки проникают внутрь, привлеченные запахом сладкой смеси, но выбраться обратно уже не могут.

"А потом просто поставьте туда, где обычно скапливаются насекомые", - объяснила британка.

Реакция соцсетей

Видео вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие признались, что уже столкнулись с нашествием плодовых мушек и решили немедленно проверить способ.

"О боже, ты меня спасла! Я мучилась несколько дней", - написала одна девушка.

Другой зритель добавил, что трюк работает и без кухонной пленки. По его словам, средство для мытья посуды ловит насекомых, и они не могут улететь.

Некоторые также поделились дополнительными хитростями. Например, один из пользователей посоветовал подкладывать пробки под фрукты в вазе, утверждая, что они помогают впитывать лишнюю влагу и отпугивать насекомых.

