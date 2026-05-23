Память или грех: зачем на кладбище оставляют хлеб и водку

Марина Иваненко
23 мая 2026, 03:11
Почему люди ставят хлеб и воду на подоконник после смерти близкого человека — священнослужитель объяснил значение этой традиции и рассказал о главном правиле поминовения.
Хлеб и вода на подоконнике
Хлеб и вода на подоконнике / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что означает хлеб и вода на подоконнике после похорон
  • Почему на кладбище оставляют еду и алкоголь
  • Как правильно поминать умерших по христианской традиции

В Украине существует традиция оставлять на подоконнике стакан воды и кусок хлеба. Обычно это делают после похорон или в поминальные дни. Многие люди спорят, действительно ли это нужно делать и как к такому обычаю относится церковь — расскажет Главред.

Священник и блогер Алексей Филюк ответил на главные вопросы верующих об этом обряде.

Что символизируют хлеб и вода на подоконнике

По словам священника, хлеб и вода на окне не обладают никакой магической силой. Это лишь народный символ памяти об умерших родственниках.

Хлеб и вода на подоконнике — это прежде всего символ нашей памяти, любви и уважения к умершим родственникам, — отмечает Алексей Филюк.

В то же время священник подчеркивает, что сами по себе продукты на окне ничем не помогут душе, если человек забывает о главном — молитве.

Главное — это не сам стакан воды или кусок хлеба на окне, а наша искренняя молитва за упокой душ умерших. Без молитвы любые обряды теряют смысл, — объясняет священнослужитель.

Видео о том, для чего на подоконник ставят воду и хлеб, можно посмотреть здесь:

Почему на кладбище оставляют хлеб и водку

Еще одной распространенной традицией является оставление хлеба, конфет и стакана с водкой на могилах. Этот обычай восходит еще к дохристианским, языческим временам, когда люди устраивали поминальные обеды и символически "делили" трапезу с усопшими.

Священники подчеркивают, что оставлять алкоголь на кладбище нельзя, поскольку это считается грехом и неуважением к памяти умершего. Еду, которую приносят на поминки, лучше раздать людям в качестве милостыни.

Основные правила поминовения: что советует церковь

После смерти человек становится духом, поэтому физически не может есть или пить. Хлеб, вода или сладости — это лишь символический знак внимания от живых.

Чаще всего хлеб и воду оставляют на подоконнике в течение первых 40 дней после смерти близкого человека или в родительские поминальные субботы.

Лучшая помощь для умерших — это молитва дома, заказ службы в храме и милостыня для нуждающихся.

О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

