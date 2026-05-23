Память или грех: зачем на кладбище оставляют хлеб и водку

В Украине существует традиция оставлять на подоконнике стакан воды и кусок хлеба. Обычно это делают после похорон или в поминальные дни. Многие люди спорят, действительно ли это нужно делать и как к такому обычаю относится церковь — расскажет Главред.
Священник и блогер Алексей Филюк ответил на главные вопросы верующих об этом обряде.
Что символизируют хлеб и вода на подоконнике
По словам священника, хлеб и вода на окне не обладают никакой магической силой. Это лишь народный символ памяти об умерших родственниках.
Хлеб и вода на подоконнике — это прежде всего символ нашей памяти, любви и уважения к умершим родственникам, — отмечает Алексей Филюк.
В то же время священник подчеркивает, что сами по себе продукты на окне ничем не помогут душе, если человек забывает о главном — молитве.
Главное — это не сам стакан воды или кусок хлеба на окне, а наша искренняя молитва за упокой душ умерших. Без молитвы любые обряды теряют смысл, — объясняет священнослужитель.
Видео о том, для чего на подоконник ставят воду и хлеб, можно посмотреть здесь:
Почему на кладбище оставляют хлеб и водку
Еще одной распространенной традицией является оставление хлеба, конфет и стакана с водкой на могилах. Этот обычай восходит еще к дохристианским, языческим временам, когда люди устраивали поминальные обеды и символически "делили" трапезу с усопшими.
Священники подчеркивают, что оставлять алкоголь на кладбище нельзя, поскольку это считается грехом и неуважением к памяти умершего. Еду, которую приносят на поминки, лучше раздать людям в качестве милостыни.
Основные правила поминовения: что советует церковь
После смерти человек становится духом, поэтому физически не может есть или пить. Хлеб, вода или сладости — это лишь символический знак внимания от живых.
Чаще всего хлеб и воду оставляют на подоконнике в течение первых 40 дней после смерти близкого человека или в родительские поминальные субботы.
Лучшая помощь для умерших — это молитва дома, заказ службы в храме и милостыня для нуждающихся.
О личности: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
