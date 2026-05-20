Привлечете болезни и бедность: в какие дни недели нельзя мыть голову

Наши предки верили, что мытье головы в неудачный день может привести к финансовым проблемам и неурядицам в личной жизни — поэтому этого лучше избегать.

Когда можно мыть голову?

О чем вы узнаете:

В какие дни недели нельзя мыть голову

Какие дни считались лучшими для ухода за волосами

Какие приметы связаны с мытьем головы

Обычное мытье головы может повлиять на деньги, здоровье и отношения, если сделать это не в тот день. Когда-то наши бабушки верили, что для ухода за волосами есть удачное и неудачное время. Если нарушить эти правила, можно привлечь в жизнь бедность или ссоры в семье. Подробнее расскажет Главред.

Как пишет издание УНИАН, также не стоит мыть голову перед экзаменами, важными встречами или праздниками. В народе говорили, что из-за этого голова станет "пустой" и вы забудете все важное.

В какие дни не стоит мыть голову

По приметкам, есть три дня недели, когда волосы лучше вообще не трогать.

Понедельник

Если помыть голову в этот день, вы запутаетесь в собственных планах, забудете важную информацию и упустите хорошие идеи.

Пятница

Мытье головы в конце рабочей недели сулит ссоры с любимым человеком, развод или появление соперницы.

Воскресенье

Худший день для водных процедур. Считалось, что так можно "вымыть" из дома все богатство, потерять деньги или даже работу.

Нейтральное время для мытья волос

Для среды и четверга никаких запретов нет. Если волосы уже грязные, их можно спокойно мыть. Но если они чистые, лучше просто подождать более удачного дня.

Также приметы запрещают мыть голову поздно вечером. Во-первых, с мокрой головой утром вас ждет ужасная прическа. Во-вторых, если в комнате есть сквозняк, за ночь можно сильно простудиться.

Лучшие дни для мытья головы

Это лучшее время для того, чтобы помыться и привести себя в порядок. Предки верили, что во вторник и субботу природа дарит человеку максимум сил и энергии. Если мыть голову именно в эти дни, то вскоре в жизнь придут счастье, любовь, крепкое здоровье и деньги.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

