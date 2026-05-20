Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

Национальный банк Украины понизил официальные курсы доллара и евро.

https://glavred.info/economics/dollar-vnezapno-vzletel-a-zlotyy-padaet-kurs-valyut-na-21-maya-10766366.html Ссылка скопирована

Курс валют на 21 мая / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет официальный курс доллара на 21 мая

Произошли ли изменения в стоимости евро

Какой курс злотого установлен на 21 мая

На четверг, 21 мая, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар подорожал, евро почти не изменил позиций, а злотый несколько подешевел. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара к гривне на 21 мая установлен на уровне 44,23 грн/долл. Американская валюта подорожала сразу на 7 копеек по сравнению со средой, 20 мая (44,15 грн/долл.).

видео дня

Курс евро 21 мая

Что касается европейской валюты, то тенденция к падению гривни здесь также заметна, хотя откат произошел не так стремительно, как в случае с долларом. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 51,30 грн/евро. Таким образом, европейская валюта после незначительного снижения накануне (51,29 грн/евро) снова поползла вверх, прибавив к своей стоимости почти копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,23/44,26 грн/долл., а к евро — 51,27/51,29 грн/евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс злотого 21 мая

Польская валюта на этот раз выбилась из общего тренда и оказалась единственной, по отношению к которой гривня смогла продемонстрировать укрепление. Курс злотого 21 мая составит 12,06 грн/злотый, что ориентировочно на 3 копейки меньше, чем было зафиксировано в среду (12,09 грн/злотый).

Каким будет курс валют в течение недели - прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.

По его словам, спрос на валюту будет превышать предложение примерно на 10-15%, однако этот дисбаланс будет компенсироваться действиями Национального банка Украины, поэтому существенных колебаний курса не ожидается.

Лесовой также отметил, что спред между курсами покупки и продажи останется умеренным, а резких скачков наличного курса не прогнозируется. По оценке эксперта, в ближайший период доллар будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн, а евро — 50,5-52,5 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 20 мая, Национальный банк Украины снизил официальные курсы доллара и евро, тогда как гривня укрепила позиции. Официальный курс доллара установлен на уровне 44,15 грн/долл.,

Экономический эксперт Ярослав Романчук отмечает, что в условиях ухудшения экономической ситуации гривня потенциально может ослабнуть до 55-60 грн/долл., однако пока ее курс поддерживает Национальный банк Украины. Он также допускает постепенное снижение гривни из-за перераспределения капиталов в валютные активы.

В то же время банкир Сергей Мамедов прогнозирует, что в мае НБУ продолжит политику "управляемой гибкости" на валютном рынке. Поддержку гривне будут обеспечивать валютные интервенции регулятора и поступление международной финансовой помощи.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред