Необычная привычка домашних кошек перед атакой получила научное объяснение спустя годы наблюдений.

Перед прыжком кошке нужно резко оттолкнуться обеими задними лапами / Коллаж Главред, фото: Pexels, Pixabay

Вы узнаете:

Почему кошки виляют задом перед тем, как наброситься

Почему питомцы внезапно набрасываются во время игры

Почему кошки поднимают одну лапу перед тем, как наброситься

Владельцы домашних питомцев годами наблюдают забавное "покачивание" перед атакой на игрушку, ногу под одеялом или другого кота, но теперь ученые начали объяснять, что именно стоит за этим движением.

Джон Хатчинсон, профессор эволюционной биометрии в Королевском ветеринарном колледже в Лондоне, изучает локомоцию животных. Он считает, что такое поведение связано сразу с несколькими важными функциями (от подготовки мышц до настройки баланса и концентрации перед прыжком). Причем подобную привычку можно заметить не только у домашних кошек, но и у крупных хищников: львов, тигров, леопардов и ягуаров. Об этом пишет Wamiz.

По словам специалиста, у этого поведения может быть сразу несколько причин.

Кошка разогревает мышцы

Перед прыжком кошке нужно резко оттолкнуться обеими задними лапами. Небольшое покачивание помогает подготовить мышцы к нагрузке и снизить риск травмы. Это своеобразная разминка перед стремительным рывком.

Баланс перед атакой

Во время охоты кошка максимально концентрируется на цели. Она поджимает передние лапы, фиксирует взгляд и переносит вес тела так, чтобы прыжок был максимально точным. Покачивание помогает животному удерживать равновесие и правильно распределить нагрузку.

Охотничий азарт

Эксперты отмечают, что для кошек важна не только добыча, но и сам процесс охоты. Поэтому виляние задом может быть признаком возбуждения и предвкушения атаки. Особенно это заметно во время игр дома.

Многие владельцы замечают, что питомец начинает извиваться и внезапно набрасывается прямо на человека. Специалист уверяет, что чаще всего это вовсе не агрессия, а приглашение к игре. Так кошки развлекаются, тренируют инстинкты и укрепляют связь с хозяином.

Однако если животное начинает выпускать когти или играть слишком агрессивно, ветеринары советуют переключать внимание питомца на специальные игрушки.

Об источнике: Wamiz.co.uk Wamiz.co.uk — это британский веб-сайт, посвященный всем аспектам ухода за домашними животными, в частности собаками и кошками. Он предлагает широкий спектр информации и советов по вопросам здоровья, питания, тренировок, поведения животных и их содержания. Кроме того, Wamiz.co.uk является платформой для любителей животных, где можно найти полезные статьи, новости, обзоры продуктов, а также информацию о различных породах животных. Сайт также содержит инструменты для поиска ветеринаров и других специалистов в сфере ухода за животными.

