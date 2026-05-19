Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

Россия использует ядерные учения в Беларуси для давления на Европу и пытается выставить себя в роли "защищающейся" стороны, отметил Коваленко.

Ядерные учения в Беларуси — в СНБО назвали три цели Кремля

Кремль использует тему ядерного оружия не только как элемент военного давления, но и как инструмент психологического воздействия на Запад. Об этом заявил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, Россия использует тему ядерного оружия как инструмент информационного давления и потенциальной угрозы.

"В то же время РФ искажает реальность так, будто это вынужденная мера защиты. Они пытаются превратить себя из агрессора в жертву, и так во всем", — добавил он.

Он также отметил, что проведение ядерных учений является демонстрацией того, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин фактически считает Беларусь подконтрольной территорией, несмотря на попытки Александра Лукашенко проводить многовекторную внешнюю политику.

Глава ЦПД подчеркнул, что Россия имеет полное влияние на белорусскую армию через лояльных Кремлю чиновников. В частности, он упомянул министра обороны Беларуси Виктора Хренина, который получал военное образование в России, а также секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, который учился в Москве и поддерживает тесные контакты с представителями российского военно-политического руководства.

По мнению Коваленко, под прикрытием ядерных учений Кремль использует белорусскую армию как элемент гибридного давления на страны ЕС с целью запугать европейские государства возможностью ядерного удара.

Он считает, что таким образом Россия стремится посеять страх в европейских обществах, ослабить поддержку действующей власти в странах ЕС и повысить популярность политических сил, выступающих за сближение с Москвой.

"Что касается Украины — эта операция малоэффективна для нашего общества", — подчеркнул он.

Есть ли угроза наступления через Чернобыльскую зону — что говорят в ГПСУ

Как писал Главред, угроза со стороны Беларуси остается реальной, однако незаметное проникновение на территорию Украины, в частности через Чернобыльскую зону, маловероятно. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что с 2022 года украинско-белорусскую границу активно укрепляют в инженерном плане по всей ее протяженности — от Волынской до Черниговской области, включая Киевскую. Речь идет о более чем тысяче километров границы.

Демченко также подчеркнул, что хотя сейчас на территории Беларуси нет значительного российского военного контингента, РФ в любой момент может перебросить туда дополнительные силы и использовать это направление для своих целей.

Кроме того, он обратил внимание на то, что белорусские власти регулярно заявляют о якобы внешних военных угрозах, хотя, по его словам, на самом деле никакой опасности для союзника России нет.

"Сейчас уже идет определенный шантаж в отношении нахождения на территории Беларуси ядерного оружия. Конечно, угроза со стороны Беларуси реальна, и мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", — резюмировал он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о планах российского Генштаба относительно операций с территории Беларуси, из-за которых линия фронта может расшириться еще больше. Украинская разведка отслеживает ситуацию на северном направлении. В Генштабе не исключают сценариев локальных провокаций у границы.

Как ранее сообщал Главред, Россия уже начала масштабные ядерные учения с привлечением авиации и флота на территории РФ и Беларуси. К маневрам привлекли более 64 тысяч военных, стратегические ракетоносцы и ракетные комплексы. В МИД Украины подчеркнули, что такие действия Кремля подрывают международную систему безопасности.

Кроме того, мониторинговые каналы уже фиксируют переброску российских МиГ-31К в Беларусь, что может вызвать частые воздушные тревоги по всей Украине. Речь идет о самолетах, способных нести гиперзвуковые ракеты. Учения вблизи украинской границы продлятся как минимум до 30 мая.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

