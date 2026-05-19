Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

Украина осудила масшатбные ядерные учения России и Беларуси и призвала партнеров к жесткому ответу.

Россия начала масштабные ядерные учения

Главное об учениях РФ и Беларуси:

Свыше 64 тысяч военных привлечены к ядерным учениям

Около 200 ракетных пусковых установок задействуют в ходе маневров

Три дня продлятся масштабные тренировки с привлечением авиации и флота

Во вторник, 19 мая, в России стартовали масштабные учения по применению ядерного оружия. Всего к учению будет привлечено более 64 тыс. личного состава и много техники, в том числе авиация и флот.

Как сообщило Министерство обороны РФ, маневры будут проходить с 19 по 21 мая. В них задействованы более 64 тысяч военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружения и специальной техники, более 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, а также 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Среди них – восемь стратегических ракетных подводных крейсеров.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

В МО РФ утверждают, что одной из целей учений является "проверка уровня подготовленности и совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника".

В Минобороны уточнили, что в ходе учений российские военные отработают совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.

К тренировкам привлечены привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Как пишет Telegram-канал Реальная война, на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) будут переброшены три МиГ-31К.

На канале также уточнили детали по авиации, которую задействует враг с территории России:

6 Ту-95мс;

2 Ту-160;

3 Ту-22м3;

3 МиГ-31К.

"Это означает, что необходимо максимально оперативно (!) реагировать на тревоги", - добавили мониторы.

В Беларуси заявили о начале ядерных учений

Как писал Главред, 18 мая Министерство обороны Беларуси заявило о начале учений по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению совместно со страной-агрессором Россией.

Маневры проходят под руководством начальника Генерального штаба ВС Беларуси. К учениям привлечены воинские части ракетных войск и авиации.

Главной целью мероприятий является якобы повышение готовности к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов. Также будет проверяться способность личного состава выполнять задачи и организовывать боевое применение из внеплановых районов.

Реакция Украины на учения

Министерство иностранных дел Украины назвало размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух диктатур беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности и призвало международных партнеров к жесткому ответу.

Дипломаты подчеркнули, что совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые строго запрещают ядерным державам передавать контроль над технологиями массового поражения, а неядерным подписантам — принимать его.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, превращая Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерного оружия в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. Такие действия должны получить однозначное и жесткое осуждение со стороны всех государств, уважающих режим нераспространения ядерного оружия.

"Милитаризация Беларуси не только подрывает доверие к международному праву, но и окончательно превращает Минск в соучастника российского ядерного шантажа. Наглость Москвы и Минска, сознательно переступивших все "красные линии" ДНЯО, не может оставаться без жесткого консолидированного ответа и системного сдерживания обоих режимов со стороны евроатлантического сообщества и всего мира", - отметили в МИД Украины.

Дипломаты призвали к резкому усилению санкционного давления на Москву и Минск, существенному увеличению поддержки Украины, наращиванию присутствия союзников на восточном фланге НАТО и углублению взаимодействия в сфере безопасности с Украиной.

Типы ядерного оружия и зоны поражения / Инфографика: Главред

Ядерные угрозы России - последние новости

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин после Дня Победы 9 мая начал угрожать миру ядерным оружием.

Глава Кремля заявил о том, что завершаются работы над двумя системами с малыми ядерными энергетическими установками — беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник".

"С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками", — сказал Путин.

В свою очередь, командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат". По его словам, запуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты состоялся в 11:15.

Сармат - основные характеристики / Инфографика: Главред

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дерзко назвал США главным геополитическим соперником России и не побоялся пригрозить Америке ядерным оружием.

"Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения", — заявил Медведев.

Что произойдет с Землей, если начнется ядерная война

По оценкам ряда аналитиков, в случае полномасштабного обмена ядерными ударами число жертв может исчисляться миллиардами уже в первые часы. При этом изменится не только геополитическая карта, но и сама экосистема планеты. Об этом пишет Lad Bible.

При глобальном обмене ударами около пяти миллиардов человек могут погибнуть в течение первых 72 минут.

Одним из главных факторов станет так называемая "ядерная зима". Огромные объемы пепла и сажи поднимутся в атмосферу, перекрыв солнечный свет. Температуры резко снизятся, а сельское хозяйство окажется на грани полного коллапса.

Значительная часть средних широт (от сельскохозяйственных регионов США до Украины) может оказаться под снежным покровом на годы. Урожаи исчезнут, а продовольственные цепочки разрушатся.

Дополнительным ударом станет разрушение озонового слоя. Повышенная радиация и ультрафиолетовое излучение сделают длительное пребывание на солнце опасным. Выжившим, вероятно, придется укрываться под землей.

Об источнике: МИД Украины Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

