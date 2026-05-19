Обстрелов станет больше: Россия приготовила новую тактику ударов по Украине

Россия до сих пор не отказалась от террора против мирного населения Украины и уже придумала, как усилить давление на гражданских.

Российские удары по Украине будут усиливаться

Страна-агрессор Россия годами не прекращает воздушные удары по Украине. Но после самой масштабной атаки за всю войну 14 мая украинцам стало ясно — враг меняет тактику обстрелов и угроза для гражданского населения растет.

Главред решил разобраться, какое оружие и какие цели в Украине враг выбрал для будущих массированных атак.

Россия наращивает средства для увеличения атак БПЛА

Начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко в эфире Киев24 заявил, что Россия меняет тактику нанесения ударов по гражданскому населению Украины.

По его словам, противник готовится к увеличению масштаба дроновых атак. В то же время украинские военные учатся сбивать все больше вражеских БПЛА — сейчас это до 2 тысяч дронов в сутки.

Враг готовит многочасовые атаки на истощение

Издание Business Insider недавно предупредило, что РФ отошла от тактики ночного террора над украинцами. Теперь россиянам недостаточно атаковать Украину дронами в темное время суток, они наносят удары и днем, чтобы усилить давление на гражданское население.

По словам украинского аналитика из Института науки и международной безопасности Игоря Анохина, противник уже окончательно сформировал схему ударов по Украине, которая стала новой оперативной моделью.

В 2026 году РФ как минимум 5 раз применила тактику длительных волн ракетно-дроновых атак. Кремль надеется, что такие обстрелы в течение длительного времени будут удерживать украинские города в состоянии тревоги и нарушать повседневную жизнь мирных жителей.

РФ выбрала для ударов стратегически важные цели

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев, что враг стремится атаковать "центры принятия решений". Специалисты ГУР МО выяснили, что среди них есть почти два десятка политических центров, а также военные пункты.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отметили, что Россия все еще не отказывается от планов нанести удар "Орешником" по Киеву, а также поразить объекты, которые часто посещают высокопоставленные украинские чиновники.

Угроза массированных атак усиливается из-за замедления поставок в Украину

В отчете ISW аналитики отметили, что Россия сейчас атакует Украину ракетами почти "с конвейера". Но при этом угроза от новых ударов растет. На это есть несколько причин.

Среди главных: ослабление санкций и замедление поставок перехватчиков Patriot для Украины. Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявлял, что, несмотря на санкции, произведенные в России ракеты до сих пор содержат значительное количество западных компонентов.

При этом РФ во время переговоров постоянно требует ослабления санкций. Но это лишь принесет пользу российскому производству крылатых и баллистических ракет, позволяя России запускать больше таких воздушных целей за один ударный комплекс, чтобы перегрузить украинские системы ПВО.

Россия будет использовать для атак не весь арсенал оружия

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV заявил, что во время массированных атак на Украину Россия редко использует ракеты "Кинжал", несмотря на то, что их запас почти не изменился по сравнению с декабрем 2025 года.

А все потому, что у врага есть так называемый НЗ, а также ранее выпущенные ракеты хуже работают, не совсем эффективны. Также россиянам не удается часто атаковать Украину "Кинжалами" из-за ограниченности платформ для запуска этих ракет.

Несколько областных центров Украины могут пострадать от усиления атак

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua заявил, что за последние 7 дней от самых масштабных за все время войны атак уже пострадали Киев и Днепр. Поэтому не исключено, что следующими целями врага станут Сумы, Чернигов и Запорожье.

Эксперт пояснил, что усиление атак может напрямую зависеть от успехов ВСУ на фронте, а именно на Гуляйпольском направлении. Жданов отметил, что речь не идет об одновременных массированных ударах по нескольким городам, поскольку у РФ для этого недостаточно ресурсов.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 19 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив крышу и окна.

Также 19 мая РФ нанесла удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары, повреждено более 25 частных жилых домов и одно многоэтажное здание. Три человека получили травмы.

Ранее, в ночь на 18 мая, российские оккупационные войска с помощью дрона атаковали торговое судно под флагом Китая. Произошло это в территориальных водах Украины.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

