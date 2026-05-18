Фейковый "СБУшник" выманил у экс-премьера космическую сумму: СМИ узнали детали

Под психологическим давлением пенсионер передал злоумышленникам наличные в разных валютах на сумму в миллионы грн.

https://glavred.info/regions/feykovyy-sbushnik-vymanil-eks-premera-kosmicheskuyu-summu-smi-uznali-detali-10765829.html Ссылка скопирована

Валерий Пустовойтенко стал жертвой мошенников / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, netfreedom

Вы узнаете:

Злоумышленники похитили у 79-летнего пенсионера 6,7 млн гривен

Пострадавшим оказался бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко

Полиция Киева раскрыла схему мошенничества, в которой двое злоумышленников обманули 79-летнего пенсионера, похитив у него 6,7 млн гривен, выдавая себя за сотрудников СБУ.

Пожилому мужчине позвонил человек, представившийся правоохранителем, и стал обвинять его в финансировании страны-агрессора, угрожать уголовными делами и присылать поддельные повестки, говорится в сообщении.

видео дня

Мошенники уверяли, что решить вопрос можно, проверив и задекларировав деньги через "специальные структуры".

Под психологическим давлением пенсионер передал злоумышленникам наличные в разных валютах на сумму 6,7 млн грн. Деньги были затем переведены на криптокошелек, а сами мошенники оставили себе по 300 долларов. За свои действия им грозит до 12 лет лишения свободы.

/ Нацполиция

Что известно о пострадавшем

Как пишет РБК-Украина, пострадавшим оказался бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

"Правоохранители не раскрывают, кого именно обманули мошенники, но, по информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем премьере Валерие Пустовойтенко", - говорится в сообщении.

/ Нацполиция

Ранее СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардеп. В Киеве разоблачили схему с участием действующего народного депутата, которая вместе организовала передачу взятки за внесение в санкционный список СНБО.

Напомним, как ранее сообщал Главред, НАБУ и САП совместно разоблачили преступную группу, которую, по данным следствия, возглавляет народный депутат Украины.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят масштабную операцию, направленную на разоблачение коррупционных схем в энергетическом секторе.

Больше новостей:

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред