Вручение повесток по-новому: известны детали реформы мобилизации в Украине, что изменится

В Раде предложили перевести взаимодействие военнообязанных с ТЦК и СП в цифровой формат, что предполагает переход на электронные повестки и онлайн-кабинет.

Мобилизация в Украине — как планируют вручать повестки по-новому

Система мобилизации в Украине может перейти к новому этапу цифровизации — с электронными повестками, онлайн-кабинетом военнообязанного и фактическим переформатированием работы ТЦК и СП. Соответствующий законопроект №15236 "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации" подал народный депутат Максим Заремский ("Слуга народа"). Документ предусматривает полный перевод большинства мобилизационных процедур в цифровой формат.

Главред собрал главное, что стоит знать о возможном введении электронных повесток в Украине.

Что предусматривает реформа ТЦК и СП

В Украине предлагают реформировать территориальные центры комплектования, превратив их в сервисные структуры с максимальной цифровизацией процессов. Инициатива предусматривает перевод большинства взаимодействий в формат электронного кабинета, введение онлайн-повестки, обязательную видеофиксацию работы сотрудников ТЦК и ряд других изменений. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №15236 о реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации, который зарегистрировали в Верховной Раде.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", документ предусматривает перевод основной части контактов между военнообязанными и ТЦК в цифровой формат. В частности, взаимодействие между гражданами и представителями центров комплектования должно осуществляться через электронный кабинет военнообязанного.

Также законопроект предусматривает возможность отправки повесток в электронном виде с автоматической фиксацией факта получения в цифровой системе. Кроме того, военнообязанные смогут получать информацию о своем статусе, годности к службе, наличии отсрочки или пребывании в резерве.

Авторы инициативы считают, что такая модель позволит минимизировать личные контакты между гражданами и должностными лицами, что должно способствовать снижению коррупционных рисков и конфликтных ситуаций во время мобилизационных процедур.

Верховная Рада Украины

Законопроект также предусматривает обязательную видеофиксацию всех контактов военнообязанных с работниками ТЦК. Это должно создать доказательную базу в случае возможных нарушений или превышения полномочий. Отдельно предлагается создать независимый механизм или орган для рассмотрения жалоб на действия должностных лиц ТЦК.

Документ также предусматривает усиление ответственности сотрудников ТЦК за нарушения во время проведения мобилизационных мероприятий. По мнению авторов, такие изменения должны сделать мобилизационные процедуры более прозрачными и повысить доверие граждан к системе комплектования ВСУ.

Реформа предусматривает изменение самой модели работы ТЦК. Вместо акцента на поиске военнообязанных учреждения должны выполнять сервисные функции:

консультировать граждан об их правах и обязанностях;

помогать с оформлением документов;

объяснять принципы принятия решений о призыве.

Также предлагается разграничить функции ТЦК. Так, учет и администрирование должны осуществляться отдельно от принятия мобилизационных решений. Такой подход, по замыслу авторов, должен уменьшить концентрацию полномочий и, соответственно, риски злоупотреблений и коррупции.

В пояснительной записке отмечается, что электронные повестки и цифровые кабинеты сделают невозможными массовые рейды, ведь каждое действие будет фиксироваться в системе. В то же время персональная ответственность сотрудников ТЦК и видеофиксация должны стать предохранителем против насилия и вымогательства взяток.

Вместе с тем эффективность реформы будет зависеть от того, как Кабмин реализует подзаконные акты в установленные сроки. Важным остается и вопрос финансирования, ведь создание систем видеофиксации и независимого механизма обжалования потребует надлежащей организации и ресурсов в рамках оборонного бюджета.

Что об инициативе говорят в Раде

В условиях полномасштабной войны тема мобилизации и прохождения военной службы остается чрезвычайно чувствительной, поэтому любые инициативы в этой сфере вызывают значительный общественный резонанс. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя предложение о цифровизации мобилизации и введении электронных повесток.

Он подчеркнул, что такие вопросы не стоит политизировать. По словам Вениславского, законопроект был зарегистрирован народным депутатом-мажоритарщиком, входящим в бюджетный комитет, и является его личной инициативой. Депутат также отметил, что этот документ не имеет отношения к наработкам Министерства обороны и не соответствует подходам, которые готов поддержать парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По его убеждению, этот законопроект не имеет перспектив для рассмотрения в сессионном зале Верховной Рады.

"Нардепы строят свою политическую карьеру и формируют узнаваемость разными путями: например, можно зарегистрировать такую инициативу, которую все будут обсуждать, и таким образом стать известным", — подытожил он.

Федор Вениславский

Что не так с предложенной реформой

В то же время адвокаты, работающие в сфере мобилизационного права, скептически оценивают практичность предложенной инициативы. Адвокат Анжела Василевская в комментарии ТСН.ua обратила внимание, что в части 1 предложенной статьи 3-1 законопроекта речь идет о "реформе" ТЦК и СП и их преобразовании из "силового органа" в сервисную, прозрачную и подотчетную структуру.

По ее словам, ТЦК и СП являются органами военного управления, подчиненными Министерству обороны, а не силовыми структурами, и они никогда официально не получали полномочий на применение силовых методов или так называемых "ручных контактов".

Она также подчеркнула, что ответственность за подобные действия уже предусмотрена Уголовным кодексом Украины, поэтому проблема заключается не в отсутствии цифровизации или реформ, а в необходимости привлечения к ответственности должностных лиц, которые злоупотребляют служебным положением, незаконно удерживают людей или наносят им телесные повреждения.

Розыск ТЦК — что нужно знать

По мнению Василевской, для прекращения практики уличного оповещения со стороны сотрудников ТЦК достаточно соответствующего распоряжения руководства, а не принятия нового закона.

"Правила мобилизации" и так прозрачны, нормативное регулирование качественное. Но вопрос в том, что установленная законодательством процедура не выполняется, а реальное привлечение к ответственности нарушителей носит единичный характер. Вместо того, чтобы поднимать вопрос о бездействии существующих правоохранительных органов в отношении привлечения должностных лиц, нарушающих мобилизационное законодательство, к ответственности, предлагается создание еще какого-то "надлежащего органа для обжалования действий сотрудников ТЦК и СП", — подчеркивает она.

Что не так с введением электронных повесток в Украине

Что касается предложенных "сервисных функций" ТЦК и СП, адвокат Анжела Василевская считает, что они уже предусмотрены действующим законодательством в рамках ведения воинского учета, оповещения граждан и работы с семьями военнослужащих.

Она также обратила внимание, что законопроект предусматривает перевод всего взаимодействия между гражданами и ТЦК и СП исключительно в электронный кабинет военнообязанного, хотя пользование таким кабинетом не является обязательным и требует соответствующих технических возможностей у граждан.

По мнению Василевской, идея вручения повесток в электронной форме с фиксацией получения также вызывает сомнения относительно технической реализации. Она отметила, что если речь идет об отправке документов через приложение "Резерв+", то его использование является добровольным, а обязанности ежедневно проверять сообщения у граждан нет.

Адвокат добавила, что пока через "Резерв+" могут поступать только уведомления об отправке повестки по почте. В то же время, по ее словам, отдельным вопросом остается эффективность работы "Укрпочты" по надлежащему информированию граждан о поступлении таких документов.

"Резерв+"

"Данный законопроект имеет слабую юридическую технику, противоречит целому ряду действующих нормативных актов, требует отдельного большого бюджета на его внедрение — как на создание еще одного контролирующего органа, так и на техническую реализацию „сервисной функции". Более эффективной мне представляется задача заставить должностных лиц ТЦК и СП четко выполнять положения уже действующих нормативных актов, чем придумывать новые", — резюмировала она.

Возможно ли введение электронных повесток в Украине — объяснение адвоката

Военный адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец также обратил внимание на вопрос существования в Украине института электронной повестки. По его словам, действующая нормативная база, в частности постановление Кабинета Министров №560, не предусматривает повестки в электронном формате. В настоящее время документ может быть вручен лично или отправлен по почте, в частности "Укрпочтой".

"Существует определенная процедура выдачи этой повестки. Поэтому на сегодняшний день электронной повестки как какого-то правового механизма в Украине не существует. Сегодня у нас есть типовой порядок с повестками, который на бумаге работает", — отметил он.

Филипец отметил, что информация вокруг этой темы была частично преувеличена. Он напомнил, что еще в начале марта речь шла не об электронных повестках, а лишь об уведомлении в приложении "Резерв+" об отправке бумажной повестки от ТЦК. По замыслу, человек должен был получать уведомление о том, что ему прислали бумажный документ.

"Да это, в принципе, так и должно было быть, чтобы человек понимал, пришла ли повестка или нет. Но дело в том, что сегодня уже все официальные источники заявили, что никаких электронных повесток быть не может. Так как нет нормативного регулирования, нет нормативной базы для этого", — подчеркнул он.

Адвокат также пояснил, что в системе "Резерв+" уже содержатся необходимые данные, идентифицированные пользователи и электронные адреса, однако пока отсутствует юридический и нормативный механизм, который бы определял порядок оформления и вручения электронных повесток. В то же время он подчеркнул, что действующее законодательство построено таким образом, что повестки могут считаться врученными даже в тех случаях, когда человек фактически их не получал.

Вручение повестки в Украине

Чем грозит введение электронных повесток – могут ли электронные повестки приравниваться к бумажным

Адвокат, руководительница "Адвокатского бюро Анны Даниэль" и кандидат юридических наук Анна Даниэль в комментарии для Новини.LIVE пояснила, что на данный момент электронные уведомления в приложении "Резерв+" носят лишь информационный характер. В то же время, по ее словам, внедрение электронной подписи ТЦК фактически создает основу для того, чтобы в будущем цифровые повестки могли приравниваться к бумажным.

"По аналогии с судебными повестками, фактом вручения считается время поступления документа в кабинет. Государству не нужно доказывать, что вы нажали кнопку "прочитано". Если повестка появилась в системе — юридически вы уведомлены. Удаление приложения или "кнопочный" телефон не освобождают от ответственности", — отметила она.

Даниэль также предупредила, что внедрение электронных повесток может вызвать волну судебных исков и даже привести к увеличению количества уголовных производств.

Будут ли повестки в "Дії" или "Резерв+"

В то же время электронные повестки не планируется вводить ни через приложение "Дія", ни через другие государственные цифровые сервисы, поскольку Министерство цифровой трансформации не рассматривает такую возможность. Об этом в интервью SPEKA сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Мой ответ максимально четкий: нет. Минцифры не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в "Дії", ни в других наших продуктах. Это принципиальная позиция, которая остается неизменной", — сказал он.

По его словам, "Дія" создавалась прежде всего как удобный инструмент взаимодействия граждан с государством, и превращение сервиса в механизм контроля может подорвать доверие пользователей.

Борняков отметил, что в сфере обороны Минцифры сейчас сосредотачивается на поддержке военных, упрощении получения документов и статусов через смартфон, а также развитии военных технологий в рамках кластера Brave1 и обеспечении фронта новыми разработками.

Кроме того, чиновник сообщил, что министерство пока не обсуждает возможность проведения электронных выборов после завершения войны, поскольку такой задачи перед ведомством не ставили.

Что говорили в Минобороны об инициативе введения электронных повесток с 1 апреля

В Министерстве обороны подчеркнули, что любые сообщения о якобы введении электронных повесток через приложение "Резерв+" являются либо результатом недоразумения, либо сознательным искажением информации.

"В приложении Резерв+ такой функциональности нет, и никаких работ по ее созданию не ведется. Резерв+ имеет другую логику. Это инструмент для быстрого и прозрачного взаимодействия граждан с государством: обновление данных, доступ к информации, упрощение процессов без лишней бюрократии", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что на данный момент повестки не отправляются ни через "Дію", ни через "Резерв+", а подобные слухи могут быть частью враждебных информационных воздействий.

В свою очередь военный юрист Тарас Боровский в эфире Вечер.LIVE также заявил, что такие сообщения не соответствуют действительности. В то же время он отметил, что государство продолжает движение в направлении цифровизации системы оповещения. По его словам, во время массового обновления военно-учетных данных весной 2024 года миллионы граждан добровольно внесли свои электронные контакты в реестры, что в перспективе может стать основой для изменения механизмов вручения повесток.

"Я прогнозирую, что в определенный момент повестки, возможно, будут приходить на электронную почту, и они будут считаться врученными", — сказал он.

Юрист также сравнил возможную будущую систему с "Электронным судом", где цифровые инструменты исключают затягивание процессов из-за игнорирования бумажной корреспонденции. В то же время он подчеркнул, что в ближайшее время введения таких изменений не ожидается.

Соответственно, такие электронные повестки когда-нибудь будут введены, скорее всего", — резюмировал он.

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

