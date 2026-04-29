В школах стали требовать "Резерв+" у 17-летних: законные ли изменения и какие есть риски

В Минобороны объяснили, почему учебные заведения имеют право требовать от старшеклассников документы о военной регистрации и как проходит их проверка.

Почему в школах стали требовать "Резерв+" и какие риски это несет

В украинских школах требуют от старшеклассников наличие военно-учетного документа, в частности его электронной версии — е-ВОД, который формируется через приложение "Резерв+" или портал "Дія". Формально эта процедура не является нововведением: в соответствии с правительственными правилами, школы входят в перечень учреждений, которые обязаны вести персональный воинский учет призывников. Именно поэтому они должны проверять, встал ли 17-летний ученик на учет, и хранить соответствующие данные в личных делах.

Главред собрал самое важное, что стоит знать о проверке военно-учетных документов у школьников.

Что говорят в Минобороны о проверках "Резерв+" детей в школах

Школы обязаны проверять наличие военно-учетных документов у 17-летних учеников и не имеют права требовать вместо них другие справки. Для большинства призывников такие документы уже доступны в электронном формате. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Электронный военно-учетный документ (е-ВОД) – в приложении Резерв+, на портале Дія или распечатанный с QR-кодом – является стандартной и единственной формой для обычного ученика-призывника. Требовать вместо него что-то другое школа не имеет права", – говорится в сообщении.

Почему школа должна проверять "Резерв+"

В Министерстве обороны пояснили, что родители, в частности при зачислении в старшие классы или перед поступлением, могут получать от администрации учебного заведения запрос на предоставление военно-учетного документа. В то же время отмечается, что школы действуют не по собственной инициативе, а в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года, которое определяет порядок ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно этим требованиям, учебные заведения входят в перечень учреждений, которые должны вести персональный воинский учет. Поэтому они проверяют наличие соответствующих документов у учащихся и хранят эту информацию в их личных делах, что является обязанностью учреждения, а не инициативой отдельных сотрудников.

"Поэтому требование предоставить ВОД – законно. Вопрос лишь в том, какую именно форму документа школа имеет право принять", – подчеркнули в сообщении.

Как получить военно-учетный документ школьнику – как встать на воинский учет

В Украине юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. После этого они могут получить электронный военно-учетный документ (е-ВОД).

Как указали в Минобороны, встать на учет можно двумя способами: онлайн — через кабинет призывника в приложениях "Резерв+" или "Дія", или лично — обратившись в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

После внесения данных в реестр е-ВОД формируется в приложении "Резерв+" или на портале "Дія". Документ необходимо предъявить в учебном заведении — как в цифровом виде на экране, так и в распечатанном формате.

В Министерстве обороны отмечают, что без предварительного постановки на воинский учет электронный документ не формируется.

"Бумажная форма из ТЦК предусмотрена только для отдельных специфических категорий — в частности, военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов. Если юноша еще не состоит на учете, у него не будет электронного ВОД, поскольку документ формируется на основании данных реестра. В таком случае школа как орган персонального учета может напомнить о необходимости явиться в ТЦК в установленные сроки. Итак, для обычного ученика-призывника е-ВОД – это не альтернатива бумажному документу, а основная и стандартная форма его военно-учетного документа", – отмечается в сообщении.

Что такое е-ВОД

В Министерстве обороны пояснили, что электронный военно-учетный документ является цифровой версией соответствующего документа, который призывник, военнообязанный или резервист может самостоятельно сформировать через приложение "Резерв+" или портал "Дія". Он содержит актуальные данные из Единого государственного реестра и имеет QR-код для проверки.

Правовой статус такого документа определен постановлением Кабмина №559 от 16 мая 2024 года, согласно которому электронная форма имеет одинаковую юридическую силу независимо от того, предъявляется ли она на экране смартфона или в распечатанном виде.

"Это не рекомендация – это прямая норма закона. Для обычного ученика-призывника е-ВОД является стандартной формой документа, а не цифровой альтернативой бумажному. Требовать что-то другое школа не имеет права. Важно учитывать срок действия: е-ВОД действителен в течение одного года с даты формирования. Если год прошел – документ нужно обновить через "Резерв+", – резюмируют в ведомстве.

Как школа проверяет е-ВОД у школьников – какие военно-учетные данные проверяет школа

В Министерстве обороны объясняют, что проверка документа осуществляется следующим образом: уполномоченный представитель учебного заведения сканирует QR-код через приложение "Резерв+", после чего получает актуальные данные из реестра, в частности ФИО, дату рождения, идентификационный код, категорию учета и информацию о территориальном центре комплектования, где находится лицо.

"Если в школе нет технической возможности считать QR-код, проверку можно осуществить в районном ТЦК по месту расположения учреждения. Также допустимо предоставить распечатанный е-ВОД для приложения к личному делу – распечатанная версия имеет такую же силу, как и цифровая", – указывают в ведомстве.

Дополнительную информацию о правилах ведения воинского учета и правах призывников можно найти в соответствующем разделе на сайте Министерства обороны Украины.

Кто должен становиться на воинский учет и когда

По достижении 16 лет юноши в Украине обязаны встать на воинский учет призывников. О последствиях невыполнения этой обязанности рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

В настоящее время в Украине продолжается плановая постановка на учет юношей, которым в этом году исполняется 17 лет, в частности тех, кто родился в 2009 году. Эта процедура является обязательной и должна быть завершена до 31 июля, после чего данные о призывниках вносятся в Единый государственный реестр.

Какие документы нужны, чтобы встать на воинский учет в ТЦК и СП

Екатерина Анищенко отмечает, что для личного визита в территориальный центр комплектования с целью постановки на воинский учет необходимо подготовить паспорт с выпиской о месте жительства, свидетельство о рождении и идентификационный код, документы об образовании, справку с места учебы или работы, четыре цветные фотографии установленного формата, а при необходимости — справку о статусе внутренне перемещенного лица.

Что будет, если не встать на воинский учет

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко отметила, что несвоевременная постановка на воинский учет или нарушение его правил влечет за собой административную ответственность.

Она пояснила, что вопрос возможных штрафов часто беспокоит родителей, однако ей пока не известны случаи, когда их привлекали к ответственности из-за того, что сын не встал на учет.

По ее словам, если подросток учится в школе, учебное заведение сотрудничает с территориальными центрами комплектования и может направлять учащихся для прохождения военно-врачебной комиссии и постановки на учет. Аналогичный учет ведется и в колледжах для студентов.

В то же время адвокат обратила внимание, что иногда возникают вопросы относительно штрафов, ведь государство уже располагает частью необходимой информации через образовательные учреждения.

"Если учебное заведение передало документы и сверило данные с ТЦК, информация о будущем военнообязанном действительно появляется в соответствующих базах, однако этого недостаточно", — подытожила она.

Нужно ли проходить ВВК при постановке на воинский учет

Адвокат Екатерина Анищенко отмечает, что на этапе постановки на воинский учет прохождение медицинской комиссии не требуется, ведь военно-врачебную комиссию нужно будет пройти позже — перед началом базовой военной службы или учебных занятий по подготовке.

В то же время адвокат Дарья Тарасенко отмечает, что на практике большинство юношей 2009 года рождения без проблем становятся на воинский учет онлайн, поэтому она советует выбирать именно этот способ, чтобы не перегружать территориальные центры комплектования и сохранить спокойствие самим подросткам.

"Также напомню, что постановка на учет молодых людей больше не требует прохождения ВВК. Постановка на учет — это задача самого допризывника! Школа не осуществляет постановку на воинский учет в ТЦК и СП!", — подчеркивает она.

Военный адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец также добавляет, что ВВК нужно проходить только той категории граждан, которая непосредственно мобилизуется.

Какова роль школы в постановке на воинский учет

Адвокат Дарья Тарасенко также подчеркивает, что школы обязаны вести воинский учет и сообщать в соответствующие органы в случае выявления нарушений.

"Например, если школа обнаружит, что ученик 2008 года рождения до сих пор не состоит на воинском учете, школа должна проинформировать ученика о необходимости встать на воинский учет, а ТЦК и СП — о том, что таким учеником нарушены требования о своевременной постановке на воинский учет. Также школа обязана разъяснять ученикам правила воинского учета, в том числе относительно необходимости постановки на воинский учет", — указывает она.

По ее словам, учебные заведения могут просить учащихся соответствующего возраста предоставить военно-учетный документ в бумажном виде или его распечатку с электронных сервисов, информировать о необходимости встать на учет, а также обращаться в ТЦК в случае отсутствия подтверждения нахождения на учете или других нарушений.

Чего не может делать школа при постановке на воинский учет

Адвокат Дарья Тарасенко пояснила, что учебные заведения не имеют права требовать исключительно бумажный военно-учетный документ или отказываться принимать его электронную версию или распечатку с соответствующих сервисов.

Также школы не могут применять принуждение к учащимся, которые не предоставили документ или еще не встали на учет, заставлять их лично посещать территориальные центры комплектования или требовать предоставления такого документа от юношей 2010 года рождения и младше.

Кроме того, проверка военно-учетных документов при входе в школу или требование постоянно носить их с собой является неправомерным.

"Я призываю всех участников этого процесса действовать деликатно и не создавать проблему там, где ее не должно быть! Прошу родителей ребят 2009 года рождения и старше — распечатать электронный военно-учетный документ из "Резерв+", передать классному руководителю — и на этом проблему закрыть", — рассказала она.

Она призвала администрации учебных заведений четко определить, кто именно подлежит постановке на учет в этом году, не распространяя эти требования на младших учеников, а также проводить разъяснительную работу с родителями юношей 2009 года рождения и рекомендовать им проходить процедуру онлайн. Отдельно она предостерегла школы от организации поездок учащихся в ТЦК без их согласия.

"Военный учет — это не призыв на военную службу. В данном случае мы говорим о формальной процедуре", — подытожила она.

Почему изменились правила контроля военного учета в школах

Военный адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец отмечает, что задача школы по проверке военно-учетных данных четко прописана действующим законодательством и не изменилась.

В то же время изменился подход к форме такого учетного документа.

"Раньше ученики ездили в военкоматы, чтобы получить бумажное удостоверение призывника. Сейчас правила изменились, и появилась официальная позиция Министерства обороны: это больше не является необходимым, ведь существует электронный формат", – отметил адвокат.

Он подчеркнул, что сегодня достаточно иметь электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

"Учащиеся должны иметь военно-учетный документ в электронной форме. И этого абсолютно достаточно для соблюдения требований законодательства", – пояснил он.

Адвокат также обратил внимание, что электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

"Это определено постановлением Кабмина №559, которое прямо устанавливает, что электронный документ имеет одинаковую юридическую силу с бумажным носителем", – добавил он.

Нужно ли школьникам обязательно скачивать "Резерв+"

Юристы и адвокаты объединения Primus Partners подчеркивают, что установка приложения "Резерв+" не является обязательной и принудить к этому никто не может.

"Это ваше право, а не обязанность, если вы не хотите его скачивать, не скачивайте, ответственности за это никакой не будет. Но может быть юридическая ответственность за то, что парень в 17 лет не встал на учет призывников", – предупреждают специалисты.

Они объясняют, что в случае, если человек не явился в территориальный центр комплектования, не предоставил свои контактные и персональные данные и не получил бумажный военно-учетный документ, это регулируется действующим законодательством о воинской обязанности и службе.

В настоящее время вместо приписного удостоверения используется военно-учетный документ, в котором указываются основные данные лица, в частности дата рождения, идентификационный код и информация о ТЦК, где оно состоит на учете, а также уникальный номер записи в реестре.

Юристы подчеркивают, что закон не устанавливает приоритета электронного документа над бумажным, ведь обе формы имеют одинаковую юридическую силу. Соответственно, подача бумажного документа является полностью законным правом, и за это не могут ограничивать или применять какие-либо санкции.

