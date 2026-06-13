Новый прогноз курса доллара: сроки и вероятность резкого валютного скачка

Курс зависит от того, насколько активно НБУ будет гасить повышенный спрос на валюту, считает Андрей Новак.

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Раскрыты условия роста курса доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Новака:

Риски тенденции обесценивания гривны зависят от политики НБУ

Психологический рубеж – 45 гривен за доллар уже преодолен

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал ситуацию вокруг повышения курса доллара в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, риски тенденции обесценивания гривны будут зависеть от политики НБУ, а также от объемов импорта, которые будут нужны Украине.

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"Например, если произойдут новые массовые обстрелы и масштабные разрушения энергетики или инфраструктуры, придется срочно закупать дополнительное оборудование за рубежом", - говорит эксперт.

При этом он также предупредил о том, что это увеличит спрос на валюту, что в конечном итоге может создать дополнительное давление на гривну и вызовет ее дальнейшую девальвацию.

"А дальше все будет зависеть от того, насколько активно НБУ будет гасить повышенный спрос на валюту. Поэтому линейно прогнозировать курс невозможно", - указал экономист.

Он добавил, что на сегодня очередной психологический рубеж – 45 гривен за доллар уже преодолен.

"Опыт предыдущего пересечения курсовых психологических барьеров свидетельствует о том, что, если откат и происходит, то он значительно меньше, чем был до этого. По крайней мере, пока продолжается война, такая тенденция сохранится", - добавил Новак.

/ Инфографика: Главред

Что будет с курсом: прогноз финансовых экспертов

Аналитики инвесткомпании ICU считают, что недавнее укрепление гривны не стало неожиданностью и объясняется последовательной политикой Национального банка Украины, который стабилизировал рынок за счёт валютных интервенций.

В то же время эксперты прогнозируют, что в дальнейшем НБУ может снизить интенсивность своих вмешательств, что приведёт к более заметным колебаниям курса и постепенному переходу к контролируемому ослаблению гривны.

Курс доллара - новости по теме

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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